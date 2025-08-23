Cơ quan điều tra thông tin mới nhất về vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, trong đó có những thông tin mới nhất về tiến độ điều tra vụ án.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) có đơn xin cung cấp thông tin tiến độ giải quyết vụ án lần 1, gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long. Bà Hiền đề nghị cơ quan điều tra thông tin kết quả và tiến độ giải quyết vụ án “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”, xảy ra ngày 4/9/2024 , trên Tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) làm con gái bà tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngày 7/5/2025, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trên. Ngày 26/6/2025, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) - tài xế xe tải trong vụ tai nạn, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 31/7/2025, Viện KSND Khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long ra quyết định gia hạn thêm 3 tháng điều tra vụ án hình sự (đến ngày 8/11/2025), theo đề nghị của Cơ quan CSĐT.

"Hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.

Chiếc xe đạp điện của nạn nhân được cơ quan chức năng trả về cho gia đình.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hiền cũng có “đơn đề nghị khởi tố”, gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Long. Nội dung đơn bà Hiền yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Ngày 4/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long chuyển đơn của bà Hiền đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xem xét. Đồng thời, đề nghị cơ quan này có văn bản thông báo đến Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long kết quả xem xét, giải quyết để Đoàn có cơ sở phản hồi công dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 23/8, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, trước đó bà đến Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc theo lời mời của Cơ quan CSĐT. Tại buổi làm việc, bà được thông báo cơ quan chức năng sẽ gia hạn điều tra vụ án thêm 3 tháng do tình hình sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung chưa đảm bảo. Sau đó, cơ quan chức năng đến trao trả tang vật cho gia đình gồm quần áo và chiếc xe đạp điện của Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Cũng theo bà Hiền, vụ việc đến nay đã gần 1 năm, đã đến ngày giỗ đầu của con gái bà nhưng chưa từng có ai bên phía gia đình tài xế Trung đến hoặc hỏi han gia đình bà.

“Gia đình chúng tôi rất lo lắng và mong chờ kết quả giải quyết, vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của gia đình và các con tôi”, bà Hiền trình bày.