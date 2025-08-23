Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cơ quan điều tra thông tin mới nhất về vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, trong đó có những thông tin mới nhất về tiến độ điều tra vụ án.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) có đơn xin cung cấp thông tin tiến độ giải quyết vụ án lần 1, gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long. Bà Hiền đề nghị cơ quan điều tra thông tin kết quả và tiến độ giải quyết vụ án “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”, xảy ra ngày 4/9/2024 , trên Tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) làm con gái bà tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngày 7/5/2025, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trên. Ngày 26/6/2025, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) - tài xế xe tải trong vụ tai nạn, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 31/7/2025, Viện KSND Khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long ra quyết định gia hạn thêm 3 tháng điều tra vụ án hình sự (đến ngày 8/11/2025), theo đề nghị của Cơ quan CSĐT.

"Hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm.

vl.jpg
Chiếc xe đạp điện của nạn nhân được cơ quan chức năng trả về cho gia đình.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hiền cũng có “đơn đề nghị khởi tố”, gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Vĩnh Long. Nội dung đơn bà Hiền yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Ngày 4/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long chuyển đơn của bà Hiền đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xem xét. Đồng thời, đề nghị cơ quan này có văn bản thông báo đến Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long kết quả xem xét, giải quyết để Đoàn có cơ sở phản hồi công dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 23/8, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, trước đó bà đến Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc theo lời mời của Cơ quan CSĐT. Tại buổi làm việc, bà được thông báo cơ quan chức năng sẽ gia hạn điều tra vụ án thêm 3 tháng do tình hình sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung chưa đảm bảo. Sau đó, cơ quan chức năng đến trao trả tang vật cho gia đình gồm quần áo và chiếc xe đạp điện của Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Cũng theo bà Hiền, vụ việc đến nay đã gần 1 năm, đã đến ngày giỗ đầu của con gái bà nhưng chưa từng có ai bên phía gia đình tài xế Trung đến hoặc hỏi han gia đình bà.

“Gia đình chúng tôi rất lo lắng và mong chờ kết quả giải quyết, vụ việc kéo dài ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của gia đình và các con tôi”, bà Hiền trình bày.

Như tin đã đưa, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn (cũ),tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Nguyễn Ngọc Bảo Trân) dùng súng bắn bị thương Nguyễn Văn Bảo Trung. Nguồn cơn vụ nổ súng được cho xuất phát từ vụ tai nạn giao thông làm cháu Trân tử vong ngày 4/9/2024.

Sau khi bắn Trung, Phúc đã tự bắn vào đầu tự sát và tử vong sau đó, còn Trung được đưa đi điều trị ở bệnh viện tại Cần Thơ (đã xuất viện hồi tháng 5/2025).

Sau vụ nổ súng, Viện KSND Tối cao, Bộ Công an vào cuộc, hủy các quyết định không khởi tố vụ án, quyết định bác khiếu nại của gia đình nạn nhân để điều tra lại vụ tai nạn giao thông nói trên.

Cảnh Kỳ
#tai nạn giao thông #Vĩnh Long #nổ súng #Cơ quan CSĐT #khởi tố vụ án #Vi phạm quy định về giao thông đường bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục