'Có nơi an toàn để trú ẩn qua cơn bão này là mừng lắm rồi!'

TPO - “Cũng hơn 3 năm rồi, Quảng Ngãi mới có bão dự báo đổ bộ trực tiếp nên tui càng lo lắng hơn. Giờ có nơi an toàn để trú ẩn qua cơn bão này là mừng lắm rồi”, bà Nguyễn Thị Thới, 65 tuổi, ở thôn Phổ An, nói.

Đầu giờ chiều 6/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từng đợt gió lớn bắt đầu quật mạnh khiến cây cối nghiêng ngả, người dân lưu thông trên đường khó khăn. Trước giờ bão số 13 đổ bộ, các địa phương ven biển chạy đua để sơ tán người dân.

Dọc những con đường ven biển xã An Phú (TP Quảng Ngãi), tiếng loa phát thanh văng vẳng khắp các xóm, ngõ nhắc nhở người dân về cơn bão số 13 đang tiến đến rất gần. Lực lượng tổ dân phố đội mưa đến từng nhà vận động người dân sơ tán.

Bà Thới cùng cháu gái tại nơi sơ tán.

Gia tài đi sơ tán của bà Nguyễn Thị Thới (65 tuổi, thôn Phổ An) là chiếc túi xách đựng vài bộ quần áo, các loại giấy tờ, một ít mì tôm, đồ khô… Nghe tổ dân phố vận động, bà cùng 2 cháu nội lên trụ sở Ủy ban xã từ sáng để tránh bão. Vợ chồng con trai bà vẫn đang tất bật chằng chống nhà cửa, hẹn chiều nay mới đến nơi tránh trú.

“Cũng gần đất xa trời rồi nhưng cứ đến mùa bão, nghe bão to tui vẫn sợ. Cũng hơn 3 năm rồi, Quảng Ngãi mới có bão dự báo đổ bộ trực tiếp nên tui càng lo lắng hơn. Giờ có nơi an toàn để trú ẩn qua cơn bão này là mừng lắm rồi”, bà Thới nói.

Gói ghém bếp ga mini, ít quần áo cùng chiếc chiếu cũ, bà Đặng Thị Thanh (60 tuổi, thôn Phú Trung) đưa cháu ngoại 6 tuổi đến trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã An Phú để tránh trú bão từ sáng nay, khi lực lượng chức năng hối hả “rà từng ngõ” để vận động người dân đi sơ tán.

Các điểm sơ tán trên địa bàn xã An Phú là nơi trú ẩn an toàn cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ em.

Ngồi trong căn phòng kiên cố, bà Thanh lo lắng nhìn qua cửa sổ, thở dài khi những cơn gió đang giật từng đợt. “Nhà cửa tôi cũng chằng néo cẩn thận rồi, bà cháu lo kiếm nơi kiên cố để trú tạm đã, còn người là còn của. Chỉ mong cơn bão này không gây thiệt hại quá lớn”, bà Thanh nói.

Ngồi chơi với cháu ở góc phòng, bà Nguyễn Thị Hoài Lan (49 tuổi, thôn Phổ An) vẫn nghèn nghẹn khi nhớ lại cơn bão Chanchu năm nào. Cơn bão đã khiến bà cùng nhiều người dân trong thôn khốn đốn.

“Mái nhà bị bão tốc mất, đồ đạc trôi sạch do nước lũ. Chồng đi biển, tôi ôm con nhỏ trú tạm trong nhà hàng xóm mấy ngày liền chờ cơn bão đi qua. Gia đình tôi may mắn hơn nhiều người khi chồng tôi vẫn có thể trở về sau bão”, bà Lan nghẹn ngào.

Ám ảnh về cơn bão Chanchu khiến bà Lan vẫn luôn thấp thỏm mỗi khi có tin báo bão.

Nghe tin bão lớn, mấy ngày nay bà Lan cứ bồn chồn trong dạ, cứ thấp thỏm ra vào để cho chèn chỗ này, cột chỗ kia. Khi địa phương thông báo sơ tán, cả nhà bà nhanh chóng xếp đồ, dắt díu nhau đi ngay.

“Ở đây kiên cố, lại có đông người đỡ đần cho nhau. Nếu có vấn đề gì xảy ra cũng được chính quyền hỗ trợ ngay nên tôi rất yên tâm. Chỉ mong cơn bão này mau qua”, bà Lan nói.

Tại các điểm tránh trú bão trên địa bàn xã An Phú, trong cơn mưa dần nặng hạt, từng tốp người dân dắt nhau đến sơ tán. Lực lượng tình nguyện viên tích cực chuẩn bị công tác hậu cần, trải chiếu, phát mền, phát cơm hộp cho từng gia đình để người dân an tâm tránh trú bão.

Ông Trần Ngọc Xôn - Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, cho hay, địa phương đã bố trí 11 điểm sơ tán, đảm bảo nơi ở tạm, nước uống và lương thực cho 834 hộ với 2.840 nhân khẩu. Công tác di dời đã hoàn tất trước 14h hôm nay, không để ai ở lại vùng nguy hiểm", ông nói.

Cách đó không xa, lực lượng chức năng phường Sa Huỳnh cũng đang căng mình triển khai công tác ứng phó bão số 13. Từng đoàn công tác vẫn đang khẩn trương di dời những hộ dân cuối cùng đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng vẫn chạy đua để sơ tán người dân đến nơi an toàn

Theo ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh, toàn phường có hơn 32.000 dân, trong đó 3.600 người sống ở khu vực nhà không kiên cố. “Chúng tôi đã chuẩn bị 65 điểm tránh trú tập trung, có đủ chiếu, mền, lương thực và nước uống. Việc sơ tán cơ bản hoàn tất", ông Thanh nói.

Cách đó không xa, lực lượng chức năng phường Sa Huỳnh cũng đang căng mình triển khai công tác ứng phó bão số 13. Từng đoàn công tác vẫn đang khẩn trương di dời những hộ dân cuối cùng đến nơi an toàn.

Còn tại xã Mỏ Cày, lực lượng quân đội vẫn mặc mưa gió, giúp dân chằng chống nhà cửa, dọn dẹp sân vườn. Theo ông Trần Ngọc Nam - Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày, địa phương có 5 thôn ven biển nằm trong vùng nguy hiểm. “Đến trước 13h, chúng tôi hoàn tất di dời 621 hộ với 1.342 nhân khẩu đến ở tạm tại 413 hộ có nhà kiên cố trong khu vực an toàn”, ông Nam chia sẻ.

Theo phương án ứng phó bão Kalmaegi, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu công tác sơ tán người dân phải hoàn tất trước 16h ngày 6/11, riêng các xã ven biển phía Nam và đặc khu Lý Sơn phải xong trước 13h cùng ngày. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 27.000 hộ với 98.500 nhân khẩu cần sơ tán, thuộc 77/96 xã, phường, thị trấn.