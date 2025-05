Cơ hội nào cho thí sinh xét tuyển lớp 10?

TP - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng kí xét tuyển lớp 10 từng trường THPT công lập. Những con số khiến phụ huynh, học sinh lo lắng nhưng theo các chuyên gia, tỉ lệ chọi chỉ là thông số tham khảo, không mang tính quyết định cơ hội trúng tuyển.

Bất ngờ tỉ lệ chọi

Năm 2025, Hà Nội có trên 103.000 thí sinh đăng kí nguyện vọng 1; trên 100.000 thí sinh đăng kí nguyện vọng 2; trên 63.000 thí sinh đăng kí nguyện vọng 3 vào 115 trường công lập không chuyên. So với năm 2024, số thí sinh đăng kí dự thi lớp 10 nguyện vọng 1 của Hà Nội giảm 5.000 em và chỉ tiêu tương đương năm trước (khoảng 81.000). Như vậy, tỉ lệ học sinh trúng tuyển tăng lên khoảng 3% so với năm trước.

Do đó, tỉ lệ chọi (chỉ tiêu/số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng 1) vào các trường THPT công lập tốp đầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy) tiếp tục dẫn đầu các trường THPT công lập toàn thành phố về tỉ lệ chọi 1/2,44, thấp hơn năm 2024 là 1/3,11. Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) đứng thứ 2 với tỉ lệ chọi 1/2,35, năm trước là 1/2,9. Một điểm đặc biệt là năm nay, chỉ có 4/115 trường có tỉ lệ chọi từ 1/2, trong khi năm trước là 20 trường.

Năm nay, có 10 trường THPT công lập của Hà Nội có tỉ lệ chọi dưới 1. Trong đó, Trường THPT Thọ Xuân (Đan Phượng) có tỉ lệ chọi thấp nhất, chỉ tiêu được giao là 540, nhưng chỉ có 348 thí sinh đăng kí nguyện vọng 1; Trường THPT Đại Cường (Ứng Hòa) thấp thứ hai, có 450 chỉ tiêu nhưng chỉ có 294 thí sinh đăng kí nguyện vọng 1.

Một điểm thay đổi quan trọng là đề thi Ngữ văn có thể không lấy ngữ liệu trong SGK. Do đó, để ôn tập Ngữ văn hiệu quả, các chuyên gia khuyên thí sinh ngoài các tác phẩm trong SGK, học sinh nên đọc thêm tài liệu chính thống, sách báo, tuyển tập tác phẩm của nhiều tác giả uy tín để mở rộng vốn từ, cảm xúc…

Ghi nhận từ số liệu do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố cho thấy, một số trường THPT ngoại thành có tỉ lệ chọi tăng đột biến. Ví dụ Trường THPT Quang Minh (Mê Linh) tăng hạng cao nhất, 72 bậc, đứng thứ 14/115 trường về tỉ lệ chọi. Trong khi đó, Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm) đứng thứ 20. Thậm chí, Trường THPT Ngô Thì Nhậm (Thường Tín) năm nay còn lọt top 10 (tăng 60 bậc so với trước). Một số trường tụt hạng như THPT Ngọc Hồi, THPT Việt Nam - Ba Lan.

Không nên chỉ nhìn vào tỉ lệ chọi

Đối với trường THPT chuyên, năm nay Hà Nội có hơn 16.000 thí sinh đăng kí thi lớp 10 chuyên, với chỉ tiêu 2.730 cho cả 4 trường (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Sơn Tây, THPT Chuyên Chu Văn An). Trong đó, tỉ lệ chọi cao nhất là THPT chuyên Nguyễn Huệ 1/7,96; kế tiếp là THPT chuyên Chu Văn An với 1/7,65.

Năm nay, lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT Chuyên Chu Văn An xác lập kỉ lục với 35 chỉ tiêu và 856 thí sinh đăng kí nguyện vọng 1, tỉ lệ chọi 1/24,46 - gần 25 thí sinh dự thi, có 1 thí sinh trúng tuyển. Lí giải điều này, bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Chu Văn An khẳng định, do nhu cầu của thị trường lao động nên thí sinh có nguyện vọng học tiếng Trung tăng lên. Bà Nhiếp cho rằng, tỉ lệ chọi không nói lên cơ hội trúng tuyển của mỗi thí sinh. Tỉ lệ chọi cao chưa chắc đã không có cơ hội, tỉ lệ thấp cơ hội chưa hẳn cao. Vì vậy, bà khuyên thí sinh nên có kế hoạch ôn tập khoa học; tập trung luyện đề; giữ sức khỏe và tinh thần ổn định.

Thực tế cho thấy, những năm trước, nhiều trường THPT có tỉ lệ chọi dưới 2 như THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình), THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm), THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm) nhưng điểm chuẩn thuộc tốp đầu của thành phố, bởi đây là cuộc chiến của những thí sinh xuất sắc.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức khẳng định, tỉ lệ chọi chỉ là một thông số để học sinh tham khảo. Thí sinh cần chuẩn bị tâm thế tốt nhất để bước vào kì thi. Điểm chuẩn trúng tuyển từng năm phụ thuộc nhiều yếu tố, vì vậy, thí sinh không nên quá lo lắng, căng thẳng, nhưng cũng không chủ quan.

Năm nay, học sinh thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội dự thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ, các môn thi không nhân hệ số khi xác định điểm chuẩn. Khác với tuyển sinh đại học, nguyên tắc xét tuyển vào lớp 10 của các trường tại Hà Nội là xét tuyển đồng thời giữa các nguyện vọng.

Ví dụ, năm nay Trường THPT Trần Phú có 1.358 thí sinh đăng kí nguyện vọng 1; 175 nguyện vọng 2; nguyện vọng 3 có 22 thí sinh. Khi tính điểm chuẩn, giả sử điểm chuẩn năm nay là 22 điểm thì nguyện vọng 2 là 23 điểm, nguyện vọng 3 là 24 điểm. Tất cả những thí sinh đăng kí nguyện vọng 1, 2, 3 đạt mức điểm này đều trúng tuyển. Như vậy, các thí sinh sẽ được xét tuyển đồng thời cho đến hết số lượng thí sinh đủ điều kiện theo điểm chuẩn, chỉ tiêu và các quy định liên quan, không phải xét ưu tiên hết nguyện vọng 1 rồi mới xét đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Dù năm nay thí sinh lần đầu tiên thi lớp 10 theo chương trình giáo dục 2018 nhưng ma trận đề thi không thay đổi, thí sinh Hà Nội vẫn thi theo hình thức tự luận nên thuận lợi trong việc ôn tập, luyện đề.