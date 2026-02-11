Chuyên gia cảnh báo: 5 thực phẩm siêu chế biến có thể gây hại cho sức khỏe hơn bạn tưởng

SVO - Thực phẩm siêu chế biến đã trở thành tâm điểm chú ý trong những tháng gần đây, song một chuyên gia cảnh báo rằng, một số loại cần được xem xét kỹ lưỡng hơn những loại khác.

Thực phẩm siêu chế biến là các sản phẩm được sản xuất công nghiệp, chứa dầu công nghiệp và nhiều chất phụ gia như chất nhũ hóa, chất ổn định. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến với tỷ lệ béo phì cao hơn, các rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch.

Eric Berg, một bác sĩ chỉnh hình tại bang Florida, Mĩ và là nhà giáo dục sức khỏe, được biết đến trên mạng với tên gọi “Knowledge Doc”, đã chia sẻ với Fox News Digital danh sách năm loại thực phẩm siêu chế biến mà ông cho là gây hại nhất.

Mặc dù Berg không phải là bác sĩ y khoa, nhưng ông thường xuyên đưa ra các bình luận về dinh dưỡng và lối sống cho cộng đồng hơn 14,4 triệu người theo dõi trên YouTube.

Tương cà

Theo Berg, nhiều loại tương cà thương mại chứa đường bổ sung. Khi được tiêu thụ thường xuyên và với lượng lớn, các sản phẩm này có thể góp phần làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Ông đặc biệt đề cập đến siro ngô như một thành phần đáng lo ngại.

Berg cho biết: “Ngay cả các loại gia vị như tương cà, nếu được sử dụng thường xuyên, cũng có thể làm tăng đáng kể lượng đường nạp vào cơ thể và tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn sức khỏe chuyển hóa”.

Sữa chua có hương vị

Không phải tất cả các loại sữa chua đều giống nhau và một số sản phẩm được quảng bá là “lành mạnh nhất” trong quầy sữa thực chất có thể chứa nhiều thành phần nhân tạo.

Theo Berg, người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý đường bổ sung, chất tạo ngọt nhân tạo và các chất ổn định, những thành phần có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe khi sử dụng thường xuyên.

Ông khuyến nghị chọn các loại sữa chua nguyên bản, dựa trên thực phẩm toàn phần, sau đó tự bổ sung chất tạo ngọt tự nhiên hoặc trái cây tươi tại nhà để có lựa chọn lành mạnh hơn.

Cũng cần lưu ý rằng theo đánh giá của nhiều chuyên gia khác, sữa chua nhìn chung vẫn được xem là một thực phẩm có lợi cho sức khỏe: “Khi có tới 80% tế bào miễn dịch nằm ở đường ruột, các chế phẩm men vi sinh từ sữa lên men trở nên thiết yếu cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần”.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhìn chung cũng cho rằng giá trị sức khỏe của sữa chua phụ thuộc vào lượng đường, thành phần cấu tạo và kích thước khẩu phần.

Soda Crackers

Đây là loại bánh quy mặn, mỏng, giòn tan, có màu vàng nhạt và thường có các lỗ nhỏ trên bề mặt. Được làm chủ yếu từ bột mì, men, chất béo và baking soda, bánh thường có vị mặn nhẹ, ít đường, phù hợp làm món ăn vặt lành mạnh, ăn kiêng hoặc kèm với phô mai, súp.

Bánh quy soda có vẻ là một món ăn vặt vô hại, nhưng Berg cảnh báo rằng chúng chứa nhiều bột tinh luyện, đường bổ sung và các loại “dầu không lành mạnh”.

Những thành phần này có thể gây tăng đột biến đường huyết ở một số người, đặc biệt khi được tiêu thụ dưới dạng thực phẩm tinh chế, ít chất xơ.

Berg gợi ý: “Việc thay thế bánh quy soda bằng các lựa chọn như bánh quy hạnh nhân hoặc các loại bánh giòn làm từ hạt tự chế có thể giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa và tăng cảm giác no”.

Candy bars

Candy bars (thanh kẹo/thanh sôcôla) là loại thức ăn vặt dạng thanh dài, thường được phủ sôcôla và chứa các nguyên liệu như hạt, caramen, hoặc bánh quy bên trong. Chúng được đóng gói nhỏ gọn, phổ biến rộng rãi, thường là các loại kẹo ngọt, thanh sôcôla, hoặc các loại kẹo thanh năng lượng.

Có lẽ là loại thực phẩm siêu chế biến kém lành mạnh nhất trong danh sách, thanh kẹo chứa nhiều tinh bột tinh luyện, dầu hạt và các chất phụ gia nhân tạo, trong khi gần như không cung cấp giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Các chuyên gia dinh dưỡng nhìn chung cảnh báo rằng, việc tiêu thụ thanh kẹo thường xuyên do hàm lượng đường bổ sung và các thành phần tinh chế cao có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe chuyển hóa về lâu dài.

Berg cảnh báo: “Thanh kẹo không chỉ đơn thuần là đường. Chúng là một hỗn hợp của tinh bột tinh luyện, các loại dầu không lành mạnh và phụ gia nhân tạo, có thể gây tổn hại đến sức khỏe chuyển hóa và tim mạch”.

Ốc quế

Đúng vậy, bánh ốc quế cũng có mặt trong danh sách này, trong khi bản thân kem thì không.

Theo Berg, các loại bánh ốc quế sản xuất công nghiệp có thể đáng lo ngại không kém, thậm chí còn hơn cả kem, do tính chất siêu chế biến của chúng.

Ông cho biết: “Những chiếc bánh này thường được làm từ bột tinh luyện, đường bổ sung, dầu không lành mạnh và hàng loạt chất phụ gia nhân tạo, gần như không có giá trị dinh dưỡng, đồng thời có thể làm trầm trọng thêm các tác động tiêu cực đến sức khỏe khi ăn kèm với kem công nghiệp. Sự kết hợp giữa một chiếc bánh ốc quế được chế biến cao và kem công nghiệp có thể tạo ra ‘liều gấp đôi’ đường, chất béo không lành mạnh và các thành phần nhân tạo”.