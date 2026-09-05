Chung kết Miss World ở Khánh Hòa: Bảo Ngọc được gọi tên vào Top 20

TPO - Chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra vào tối 5/9 tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của 111 thí sinh. Đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán đăng quang.

Đương kim Hoa hậu Thế giới và các người đẹp đổ bộ thảm đỏ

Sau hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 chính thức khép lại với đêm chung kết diễn ra vào tối 5/9 tại Khánh Hòa với sự tham gia của 111 thí sinh. Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, đồng thời là mùa giải kỷ niệm 75 năm sân chơi nhan sắc.

Theo format, ban giám khảo sẽ lần lượt tìm ra top 40, 20, 12, 6. Ba người đẹp xuất sắc nhất sẽ được trao danh hiệu hoa hậu và hai á hậu. Năm nay, ban tổ chức lần đầu dành một suất trong top 6 cho thí sinh nhận lượt bình chọn lớn nhất của khán giả.

Trước đêm thi cuối, 18 thí sinh đã giành vé vào Top 40 nhờ thắng các vòng thi phụ, trong đó có Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Các hoa hậu, á hậu xuất hiện trên thảm đỏ trước giờ G.

Tại đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri (Thái Lan) sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World 2016 Stephanie Del Valle cùng nam vương Danny Mejía Romero đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Trước chung kết Miss World lần thứ 73, đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc đua vương miện. Thành tích nổi bật ở các phần thi phụ, kinh nghiệm quốc tế, khả năng giao tiếp cùng sự đánh giá tích cực từ các chuyên trang sắc đẹp giúp đại diện Việt Nam bước vào đêm quyết định với vị thế của một ứng viên sáng giá.

Trước giờ G, hàng loạt chuyên trang sắc đẹp quốc tế nổi tiếng như Missosology, Sash Factor, Pageanthology đồng loạt xếp Bảo Ngọc là ứng viên số một cho ngôi vị cao nhất. Người đẹp 25 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,86 m, từng đăng quang Miss Intercontinental 2022.

Những năm qua, Bảo Ngọc sáng lập Gen Zero, tổ chức hướng tới việc trao quyền cho người trẻ tham gia các vấn đề về khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời chuẩn bị học thạc sĩ về chính sách công, môi trường tại Mỹ.

Theo đại diện ban tổ chức, sân khấu chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 gần như là lớn và hoành tráng nhất trong lịch sử tổ chức của đơn vị này. Sân khấu dài hơn 110 m, sâu khoảng 30-40 m.

Sân khấu sẽ diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2026.

Công trình bố trí hệ thống LED nhiều lớp, các lối di chuyển nối hậu trường và hơn 5.000 chỗ ngồi phía trước, chưa kể khu vực đứng dành cho khán giả. Hơn 500 nhân sự làm việc liên tục để phục vụ người xem.

Miss World - Hoa hậu Thế giới là cuộc thi sắc đẹp quốc tế uy tín hàng đầu, được tổ chức lần đầu năm 1951 tại Anh. Cuộc thi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và các hoạt động nhân ái, cộng đồng của thí sinh.

Mùa giải năm nay lần đầu tổ chức tại Việt Nam từ ngày 8/8, quy tụ gần 120 thí sinh. Cuộc thi mang chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), với hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Trước Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Việt Nam có một số người đẹp đạt thành tích cao tại cuộc thi như Lan Khuê (Top 11), Lương Thùy Linh (Top 12), Đỗ Thị Hà (Top 13) và Đỗ Mỹ Linh (Hoa hậu Nhân ái, Top 40).

111 thí sinh trình diễn vũ điệu dân tộc mở màn đêm chung kết

Mở màn đêm chung kết, 111 thí sinh trình diễn vũ điệu dân tộc trong phần thi Dances of the World. Các người đẹp được chia thành bốn nhóm theo khu vực, gồm châu Mỹ & vùng Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á & châu Đại Dương.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện trong nhóm châu Á và châu Đại Dương. Cô trình diễn trang phục "Lưng Trời vương nắng", lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào Mông mỗi độ xuân về.

Các thí sinh trình diễn trong phần thi Dances of the World mở màn đêm chung kết.

Đêm chung kết gián đoạn do mưa lớn

Giữa màn trình diễn váy dạ hội của 111 thí sinh, trời bất ngờ đổ mưa khiến ban tổ chức Miss World phải dừng chương trình chung kết ngoài trời, nhiều khán giả bắt đầu dùng ô, áo mưa để che chắn, màn hình chuyển sang phát quảng cáo.

Ban tổ chức phát áo mưa cho khán giả, sắp xếp để mọi người ổn định chỗ ngồi và tiếp tục theo dõi chương trình. Sau khoảng 10 phút, mưa bắt đầu ngớt, MC Lương Thù y Linh trấn an khán giả nán lại để cổ vũ chương trình.

Sau phần thi Dances of the World, đêm chung kết bị gián đoạn do mưa lớn.

111 thí sinh trình diễn trang phục dạ hội

Bảo Ngọc và các thí sinh trình diễn váy dạ hội.

Sau phần thi Dances of the World, 111 thí sinh bước vào phần thi trình diễn váy dạ hội. Các người đẹp tiếp tục được chia thành bốn nhóm theo khu vực, gồm châu Mỹ & vùng Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á & châu Đại Dương để trình diễn.

Sau khi nhóm thí sinh châu Mỹ & vùng Caribbean trình diễn, trời bất ngờ đổ mưa khiến phần thi bị gián đoạn. Sau khoảng 10 phút, các người đẹp của ba nhóm còn lại bước ra sân khấu trình diễn.

Đại diện Việt Nam - Bảo Ngọc mặc bộ váy mang tông màu xanh - trắng chủ đạo, sử dụng kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ nhằm tối ưu hiệu ứng phản chiếu ánh sáng trên sân khấu lớn. Bảo Ngọc cho biết sắc xanh của biển và ánh sáng đêm thi là nguồn cảm hứng chủ đạo để cô hoàn thiện diện mạo cho khoảnh khắc quan trọng nhất.

Công bố top 40

Bảo Ngọc được xướng tên vào top 40.

Sau phần trình diễn áo dài, ban tổ chức công bố top 40 người đẹp bước tiếp vào vòng trong theo châu lục.

10 người đẹp vào Top 40 của châu Mỹ và Caribe là: Puerto Rico, French Guiana, Trinidad & Tobago, Cộng hòa Dominica, Belize, Canada, Peru, Brazil, Argentina, Mỹ.

10 người đẹp vào Top 40 của châu Âu gồm: Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Gibraltar, Bỉ, Ukraine, Wales, Ba Lan, Scotland.

10 người đẹp vào Top 40 của Châu Phi gồm: Zambia, Nam Phi, Nigeria, Zimbabwe, Eritrea, Mozambique, Malawi, Kenya, Tanzania, Senegal.

10 người đẹp vào Top 40 của châu Á gồm: Indonesia, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc, Cook Islands, Ấn Độ, Thổ Nhỹ Kỳ, Lebanon.

Bảo Ngọc vào top 20

Bảo Ngọc được xướng tên vào top 20.

Ban tổ chức công bố top 20 thí sinh được bước tiếp vào vòng trong chia theo châu lục. Đại diện Việt Nam – Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những thí sinh của khu vực châu Á được đi tiếp.

Top 20 bao gồm các thí sinh Malaysia, Zimbabwe, Zambia, Philippines, Pháp, Peru, Mỹ, Argentina, Cộng hòa Dominica, Brazil, Trung Quốc, Cook Islands, Việt Nam, Senegal, Kenya, Nam Phi, Tây Ban Nha, Bỉ, Gibraltar, Ukraine.