Chưa năm nào dông lốc nhiều như năm nay, làm chết nhiều người

TPO - Tại cuộc họp khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, chưa năm nào dông lốc nhiều như năm nay, làm chết nhiều người. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh lên đến 15.864 tỷ đồng.

Ngày 3/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong tháng 9 vừa qua đã có bốn cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, cơn bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài; mực nước ở nhiều sông vượt báo động 3, có nơi vượt mức lũ lịch sử.

Đây là đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt trên diện rộng, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm như bão mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 9h ngày 3/10, đã có 66 người chết, mất tích, 164 người bị thương, 349 ngôi nhà bị sập đổ, trên 172.000 ngôi nhà hư hỏng, 1.486 điểm trường, 145 cơ sở y tế bị thiệt hại… Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, chưa năm nào dông lốc nhiều như năm nay, làm chết nhiều người.

Chủ tịch tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhìn nhận, lốc xoáy ngày 29/9 tại tỉnh này là hiện tượng rất hiếm gặp, những người cao tuổi cũng chưa từng thấy bao giờ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá đây là cơn bão gây đa thiên tai, bão chồng bão, xuất hiện dông lốc hiếm thấy, rất nguy hiểm. Theo Thủ tướng, thiệt hại rất lớn nhưng nếu dự báo, cảnh báo và lãnh đạo, chỉ đạo, ứng phó, phối hợp không hiệu quả, kịp thời thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn nữa.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm với các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chỉ đạo các chính sách khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay, các gói tín dụng hỗ trợ để khôi phục sản xuất. Các bộ, ngành triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Có nơi vẫn còn tình trạng chủ quan

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh một số kinh nghiệm quan trọng: Phải tập trung, tìm mọi cách, mọi biện pháp để bảo vệ tính mạng, cuộc sống người dân là trên hết, trước hết; dự báo tốt về bão lũ, sạt lở, trên cơ sở đó huy động 4 tại chỗ, chuẩn bị từ sớm, từ xa.

Thủ tướng lưu ý công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 11. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cho rằng, có nơi vẫn còn tình trạng chủ quan do cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu thiếu cương quyết; cơ sở hạ tầng nhìn chung còn thiếu và yếu, nhiều công trình xây dựng từ lâu, không thể khắc phục trong "ngày một ngày hai"; nhiều đô thị xảy ra ngập úng, kể cả ở đồng bằng, ven biển, đảo, miền núi, trong đó có Hà Nội.

Về công việc sắp tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tập trung vào 9 nhiệm vụ cấp bách, xem xét thứ tự ưu tiên để tập trung nguồn lực, lực lượng để xử lý.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất và hỗ trợ gia đình; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương.

Cùng với đó, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát; từ nay đến 5/10 phải ổn định tình hình nhân dân.

Đồng thời, cần huy động nguồn lực để nhanh chóng xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hoàn thành trước 15/12/2025, nếu thiếu nguồn lực thì đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng trong tháng 10.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/10, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, thuốc men, trang thiết bị y tế; sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, viễn thông, thủy lợi…

Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo cần rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về thiết kế, vận hành các công trình, cơ sở hạ tầng, nhất là về điện, giao thông, cấp thoát nước...đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai; rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở miền núi, vùng thấp, vùng trũng, ven sông, kể cả tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 11 vừa xuất hiện trên Biển Đông.