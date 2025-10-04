Chủ tịch xã Dray Bhăng đã trọn vẹn đến giây phút cuối cùng vì sự an toàn, bình yên của nhân dân

TPO - Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm viếng, động viên, chia buồn sâu sắc với gia quyến ông Lê Phước Toàn - Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ và đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã gửi thư chia buồn đến gia đình ông Lê Phước Toàn (SN 1981, trú phường Buôn Ma Thuột), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống mưa lũ và bảo đảm an toàn giao thông cho người dân tối 3/10.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đến thăm viếng, động viên, chia buồn với gia quyến ông Lê Phước Toàn.

Thay mặt UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Tuấn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Dray Bhăng. Ông Tuấn mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát này.

“Sự hy sinh của đồng chí Lê Phước Toàn không chỉ để lại niềm thương tiếc khôn nguôi trong lòng đồng nghiệp và nhân dân, mà còn khắc ghi hình ảnh cao đẹp về một người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân” - trích thư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Với tinh thần "vì dân phục vụ", ông Toàn đã để lại tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự tận tụy và trách nhiệm mà mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cần noi theo.

UBND tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy của ông Lê Phước Toàn và tập thể cán bộ UBND xã Dray Bhăng.

“Sự cống hiến ấy xứng đáng với niềm tin yêu, sự ghi nhận và kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân gửi gắm. Xin tiễn biệt đồng chí Lê Phước Toàn - người cán bộ đã sống trọn vẹn đến giây phút cuối cùng vì sự an toàn, bình yên của nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn viết.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, động viên, chia buồn sâu sắc đối với gia quyến ông Lê Phước Toàn.

Ông Văn cho biết khi nhận tin ông Toàn bị nạn, ông đã cùng Giám đốc Sở Y tế tỉnh đến bệnh viện, chỉ đạo thực hiện cứu chữa.

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk đã lên sẵn phương án nếu có mổ cấp cứu cho ông Toàn sẽ huy động những bác sĩ hàng đầu của các bệnh viện trong tỉnh hỗ trợ. Tuy nhiên, khi vào đến bệnh viện, ông Toàn đã tử vong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, lo hậu sự cho ông Lê Phước Toàn được chu toàn.

Ông Văn cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án hỗ trợ, giúp các con của ông Toàn có điều kiện học tập tốt nhất. Đồng thời, khẩn trương hoàn tất các hồ sơ liên quan để giải quyết các chế độ cho ông Toàn.

Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Nguyễn Phước Toàn chụp ảnh cùng một người dân địa phương đến nhận quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người cán bộ tận tâm, hết lòng vì dân

Những ngày qua, do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 10 và 11, nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk xuất hiện mưa lớn kéo dài. Quốc lộ 27 đoạn qua xã Đray Bhăng thường xuyên bị ngập sâu, giao thông ách tắc.

Với vai trò Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ xã, ông Lê Phước Toàn đã trực tiếp có mặt cùng nhiều cán bộ, công chức xã điều tiết giao thông, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ người dân.

Cụ thể, từ18h đến 21h30’ ngày 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 quốc lộ 27 (thuộc địa phận thôn 4), phía trước Trường THPT Y Jut. Trận mưa gây ngập cục bộ nhiều điểm, ùn tắc giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trước tình hình trên, ông Toàn cùng với nhiều cán bộ xã nhanh chóng ra phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường tại vị trí lụt cục bộ thuộc Km16+650 quốc lộ 27.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21h25’ cùng ngày, ông Toàn đã bị xe ô tô BKS 47A- 461.73 do bà Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) điều khiển theo hướng xã Liên Sơn Lắk đi phường Buôn Ma Thuột tông trực diện, hất văng khoảng 5m so với vị trí đứng ban đầu.

Mặc dù, đã được mọi người đưa đi cấp cứu ngay tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do chấn thương quá nặng nên ông Toàn đã không qua khỏi vào lúc 22h09’ cùng ngày tại bệnh viện.

Ông Võ Tấn Huy (62 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin (cũ), xúc động nhớ lại: “Đồng chí Toàn là người hiền lành, cầu tiến, rất nhiệt huyết trong công việc. Lãnh đạo giao nhiệm vụ gì, đồng chí cũng hoàn thành. Ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Toàn đều được đồng nghiệp yêu quý, nể trọng. Nhiều năm liền, đồng chí là chiến sĩ thi đua, nhận nhiều bằng khen, giấy khen”.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, sáng 4/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường, nhưng hiện đã đến trình diện tại cơ quan chức năng.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.