Chủ tịch TP Thủ Đức bị nhắc nhở; Công an TPHCM tinh gọn tổ chức bộ máy

TPO - Công an TPHCM công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; Trứng gà tràn chợ, giá chỉ 1.500 đồng/quả; Mây 'phân cực' khác lạ trên bầu trời Bình Dương; Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất,...là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Công an TPHCM công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Công an TPHCM vừa tổ chức lễ công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo đó, sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Công an TPHCM đã giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối (không tổ chức công an cấp huyện ở 21 quận, huyện và TP Thủ Đức), trong đó đã giảm 246 đơn vị cấp đội.

Các nhiệm vụ của lực lượng Công an cấp huyện sẽ được chuyển giao cho các đơn vị cấp phòng thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã tiếp tục thực hiện. Lực lượng Công an TPHCM đã bước sang giai đoạn mới, tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, đồng nghĩa là nhiệm vụ cũng nhiều hơn. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch TP Thủ Đức bị nhắc nhở vì để chậm tiến độ bồi thường dự án

Văn phòng UBND TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp chuyên đề, giải quyết các tồn đọng của dự án đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư).

Thông báo nêu rõ, UBND TP Thủ Đức được mời tham gia cuộc họp, nhưng không cử đại diện tham dự. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND TPHCM đã nhắc nhở Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đối với dự án đầu tư xây dựng đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua Khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành đai 2 (tại Nút giao An Phú dọc theo cao tốc Long Thành - Dầu Giây). Lãnh đạo TP Thủ Đức chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, dù đã được nhắc nhiều lần, dẫn đến chậm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vì sao trứng gà tràn chợ, giá chỉ 1.500 đồng/quả?

Trứng gà giá rẻ chỉ từ 15.000 – 20.000 đồng/chục (bằng 50% so với trước Tết Nguyên đán 2025) đang bán tràn ngập tại nhiều chợ lẻ, tuyến đường ở TPHCM.

Trao đổi với PV, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food) cho biết, trứng đang bán dạo ở chợ, xe đẩy... có giá rất rẻ nói trên đa số là trứng cũ, bị dư thừa từ đợt nghỉ Tết vừa qua. Tuy nhiên, giá trứng giảm như hiện nay sẽ không kéo dài lâu, chỉ trong ngắn hạn và sẽ ổn định trở lại. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM muốn dùng 3 khu đất thanh toán cho nhà đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ

TPHCM sẽ dùng 3 khu đất ở quận Bình Thạnh, quận 7 và TP Thủ Đức để thanh toán cho nhà đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Đây là một trong những tín hiệu tích cực, góp phần tái khởi động dự án này sau nhiều năm đình trệ.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao UBND quận Bình Thạnh xem xét đề xuất của nhà đầu tư, khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch lô đất số 762 Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh); giao UBND quận 7 cập nhật quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại lô đất ký hiệu C8A (phường Tân Phú, quận 7); giao UBND TP Thủ Đức khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại lô đất số 232 Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) theo đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)

Mây 'phân cực' khác lạ trên bầu trời Bình Dương

Người dùng mạng xã hội những ngày gần đây chia sẻ hình ảnh ghi lại đám mây bao phủ bầu trời Bình Dương với hình thù khác lạ. Một khối mây lớn, được chia cách bởi đường thẳng, hai màu sáng, tối, giống hai cực âm, dương. Mặc dù bầu trời bị bao phủ bởi đám mây lớn nhưng không có mưa. Nhiều người mô tả đây là một cảnh tượng hiếm có.

Theo một đại diện Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương, hiện tượng mây không liền, tạo khoảng trống lớn hoặc nhỏ thường có dạng hình tròn hoặc hình elip. Trong khoa học, để có một lỗ mây, trước tiên cần có một lớp mây ti tích hoặc mây trung tích chứa các giọt "siêu lạnh". Những giọt này ở nhiệt độ dưới mức đóng băng, việc không có chất rắn để tạo thành băng xung quanh khiến chúng ở trạng thái lỏng. (XEM CHI TIẾT)

Nhiều nơi ở Bình Dương tạm dừng nhận hồ sơ cấp căn cước

Công an một số địa phương của tỉnh Bình Dương như TP Tân Uyên, TP Bến Cát, huyện Phú Giáo... đã ra thông báo tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử cá nhân, tổ chức từ 27/2 đến hết 2/3.

Thực hiện Đề án số 25 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức công an địa phương, công an các huyện Phú Giáo, TP Tân Uyên, TP Bến Cát sẽ tạm dừng công tác tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thủ tục thống kê, bàn giao máy móc, trang thiết bị cấp căn cước, định danh điện tử để thực hiện cấu hình hệ thống cho đơn vị thu nhận mới theo mô hình tổ chức mới.

Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ đăng ký mới sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Bắt đối tượng trốn truy nã tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đối tượng Nguyễn Thọ Phúc (21 tuổi, ngụ xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Phúc nhập cảnh trái phép sang Thái Lan rồi Phúc bị trục xuất về nước và bị Công an Bình Thuận đón lõng, bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất. (XEM CHI TIẾT)

Bắt chủ cầm đồ cho vay nặng lãi lên đến 360%/năm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự đối với một chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại TP. Phan Thiết.

Nguyễn Ngô Thanh Toàn (43 tuổi, trú tại Khu phố 1, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây hoạt động cho vay lãi nặng với hơn 10 đối tượng đàn em. Tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Các đối tượng tạo lập tài khoản Facebook để quảng cáo cho vay, nhắm vào người vay là những người buôn bán nhỏ, lao động chân tay để cho vay tiền với lãi suất 30%/tháng (tương đương 360%/năm), gấp 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định tại Bộ luật Dân sự. (XEM CHI TIẾT)