Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung vụ việc báo Tiền Phong nêu

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các nội dung báo Tiền Phong phản ánh về việc núi Chư Nâm bị đào khoét, mở đường.

Núi Chư Nâm bị đào khoét, biến dạng.

Ngày 17/9, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 3559 về việc kiểm tra bài viết Ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai đang bị "xẻ thịt" đăng tải trên báo Tiền Phong, phản ánh việc mở đường trên núi Chư Nâm.

Theo đó, sau khi xem xét nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, UBND xã Biển Hồ và các sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các nội dung báo chí phản ánh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 22/9/2025.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông C.H.T.A. (người tự ý làm đường trên núi Chư Nâm - PV) cho biết, ngày xưa người dân có đất ở khu vực này trồng keo, tràm nên đã có đường mòn trên núi Chư Nâm. Thời gian gần đây, ông A. đã "sửa đường" với mục đích trồng 600 cây mùa anh đào và các loại cây khác. Tổng chi phí làm đường hết khoảng 10 triệu đồng, trong vòng một tuần.

"Đất tôi mua từ khoảng 5 năm về trước của người dân địa phương quanh khu vực này, tổng hơn chục héc-ta. Ngọn núi là “ước mơ” của mình đi tìm bao nhiêu năm", ông A. nói. Đồng thời, người này cũng nhận sai khi bản thân tự ý làm nhưng không báo chính quyền.

Núi Chư Nâm là một điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Gia Lai, việc làm đường không chỉ ảnh hưởng tới cảnh quan, mà còn gây nguy cơ sạt lở.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, núi Chư Nâm (sát bên núi lửa Chư Đăng Ya) có độ cao lý tưởng với gần 1500m so với mặt nước biển đã bị xâm hại nghiêm trọng. Đây là một trong những điểm du lịch, trekking hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch của khu vực, đón hàng nghìn lượt khách chinh phục mỗi năm.

Theo đó, sườn núi Chư Nâm bị các đối tượng sử dụng máy xúc đào khoét, mở đường. Con đường rộng chừng 2m, dài gần 1.000m hình chữ "z" vắt ngang dọc núi Chư Nâm.