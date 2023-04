Chủ tịch thành phố Hội An nói về việc du khách phải mua vé khi đến phố cổ

TPO - Thông tin từ 15/5, tất cả du khách đến Hội An buộc phải mua vé kể cả đi dạo, đã gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo TP Hội An chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết việc bán vé đối với khách đến tham quan phố cổ đã được quy định và thực hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua nhiều đoàn khách không thực hiện, điều này là không công bằng đối với những du khách mua vé và đối với cả Hội An khi phải bỏ kinh phí thực hiện trùng tu di tích, cảnh quan, hạ tầng tại phố cổ.

“Chúng tôi xây dựng lại đề án về vấn đề kiểm soát hoạt động bán vé, hướng dẫn tham quan cho đúng quy định của nhà nước. Về ý kiến cho rằng Hội An làm như vậy để tận thu là không đúng, bởi vì chi phí bỏ ra chưa chắc là thu bù được mà có khi còn cao hơn. Còn hoạt động bán vé tham quan, đối với Hội An là Di sản văn hóa thế giới, mức thu phí như hiện tại là khiêm tốn nhất so với các di sản khác. Câu chuyện bán vé lâu nay rồi không vấn đề gì hết, chẳng qua bây giờ phân luồng tổ chức lại cho hợp lý để tránh chuyện khách đi tham quan và người đi vào để làm việc cũng đi cùng một lối dẫn đến xô bồ, không khoa học” – ông Sơn nói.

Lãnh đạo Hội An cũng nói thêm, đối với người dân địa phương hoặc những người vào khu phố cổ với mục đích liên hệ làm việc sẽ không phải mua vé.

"Đây mới chỉ bàn trong kế hoạch, sắp tới địa phương sẽ tổ chức họp báo, họp dân, các doanh nghiệp lữ hành để lắng nghe từ nhiều phía để có những điều chỉnh phù hợp” – ông Sơn nói.