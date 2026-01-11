Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026: Khi những giọt máu âm thầm nối dài sự sống

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Đến năm 2013, với việc tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, lần đầu tiên Chủ Nhật Đỏ mở rộng khỏi địa bàn Hà Nội, bắt đầu cho việc nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại các địa phương khác trong cả nước.

Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026. Trước đó, ngày 20/12/2025, chương trình đã được tổ chức tại Celadon Tân Phú (TPHCM), tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.