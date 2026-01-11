Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026: Khi những giọt máu âm thầm nối dài sự sống

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc.
Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Đến năm 2013, với việc tổ chức tại Đại học Thái Nguyên, lần đầu tiên Chủ Nhật Đỏ mở rộng khỏi địa bàn Hà Nội, bắt đầu cho việc nhân rộng sự kiện ý nghĩa này tại các địa phương khác trong cả nước.
Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra từ tháng 12/2025 đến hết tháng 3/2026. Trước đó, ngày 20/12/2025, chương trình đã được tổ chức tại Celadon Tân Phú (TPHCM), tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.
Bước sang lần tổ chức thứ XVIII, Chủ Nhật Đỏ năm 2026 tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, người đẹp và những gương mặt có sức ảnh hưởng xã hội, cùng chung tay lan tỏa thông điệp nhân văn suốt 18 kỳ qua: “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi”.
Mỗi người dân, bằng một hành động nhỏ nhưng thiết thực - sẵn sàng hiến tặng một đơn vị máu khi có thể - sẽ góp phần viết tiếp hành trình yêu thương, tiếp nối sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân đang ngày đêm chờ đợi. Chủ Nhật Đỏ không chỉ là một ngày hội, mà là lời kêu gọi từ trái tim đến trái tim, để tinh thần nhân ái tiếp tục được thắp sáng, lan tỏa và bền bỉ cùng thời gian.
"Đại học Bách khoa Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón tiếp sinh viên và người dân đến tham gia hiến máu ngày 11/1. Bên cạnh đào tạo tri thức, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn coi trọng việc giáo dục tinh thần trách nhiệm cộng đồng, trong đó Chủ Nhật Đỏ là hoạt động giàu ý nghĩa, giúp sinh viên trưởng thành từ những hành động nhân ái".
“Chủ Nhật Đỏ không chỉ là một hoạt động hiến máu, mà là biểu tượng của lòng nhân ái, của trách nhiệm xã hội và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Thành công của chương trình không phải của riêng báo Tiền Phong hay Ban tổ chức, mà là kết tinh từ sự chung tay của toàn xã hội”.
PGS.TS Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia nhấn mạnh, Chủ Nhật Đỏ đã góp phần quan trọng giải quyết tình trạng thiếu máu mỗi dịp Tết đến, hè về. Năm nay, Trung tâm dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu, trong khi kế hoạch tiếp nhận mới đạt 91.000 đơn vị, vẫn còn thiếu khoảng 30.000 đơn vị. “Nếu không có máu, cứ 4 bệnh nhân cần truyền thì chỉ có 3 người được đáp ứng”, PGS.TS Trần Ngọc Quế khẳng định vai trò không thể thay thế của Chủ Nhật Đỏ.
“Ước tính trong 3 tháng đầu năm 2026, riêng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía Bắc. Phía sau những con số ấy là hàng vạn người bệnh đang từng ngày chờ đợi sự tiếp sức của cộng đồng. Bất chấp giá lạnh, chỉ cần mỗi chúng ta sẵn sàng chìa tay hiến tặng một đơn vị máu quý giá là thêm một sinh mệnh được hồi sinh, một hành trình yêu thương và sẻ chia được vun đắp”.
Phía sau những con số ấy là hàng vạn người bệnh đang từng ngày chờ đợi. Là những ca cấp cứu không thể trì hoãn. Là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Trong bối cảnh ấy, Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII tiếp tục mang trong mình sứ mệnh của một nhịp cầu nhân ái - kết nối những tấm lòng thiện nguyện với những sinh mệnh đang cần được tiếp sức.
Năm 2013, Chủ Nhật Đỏ lần đầu tiên vượt ra khỏi Thủ đô, đến với Đại học Thái Nguyên - một dấu mốc mở ra giai đoạn lan tỏa trên phạm vi toàn quốc.
Từ đó, Chủ Nhật Đỏ không còn là câu chuyện của riêng Hà Nội, mà hiện diện ở hơn 50 tỉnh, thành phố; từ giảng đường đại học đến khu dân cư, khu đô thị, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Ở đâu có nhu cầu, ở đó có những cánh tay sẵn sàng giơ cao.
Chủ Nhật Đỏ lan tỏa không chỉ bằng số lượng đơn vị máu, mà bằng tinh thần “trăm trứng trong một bọc”, bằng sự đồng lòng của cộng đồng - nơi mỗi người Việt, dù là sinh viên, công nhân, chiến sĩ hay đồng bào vùng sâu, vùng xa, đều sẵn sàng sẻ chia để nâng đỡ nhau trong những thời khắc mong manh nhất của sự sống.
Thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của Bạn và Tôi” vì thế không còn là khẩu hiệu, mà trở thành hành động lặp lại, trở thành thói quen nhân ái.
17 năm trước, vào những ngày cuối năm 2008, đầu năm 2009, trong các cuộc giao ban thường nhật tại báo Tiền Phong, một thực tế khiến những người làm báo không thể yên lòng: Nhiều cơ sở y tế rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, nhất là dịp Tết đến, xuân về.
Trước những ca cấp cứu chờ máu, trước ánh mắt lo lắng của người bệnh và người thân, một câu hỏi được đặt ra: Báo chí chỉ phản ánh hay cần hành động?
Từ trăn trở ấy, ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ ra đời năm 2009. Ngày đầu tiên, chỉ 96 đơn vị máu được tiếp nhận. Một con số khiêm tốn, một điểm hiến máu duy nhất tại Hà Nội. Nhưng đó là điểm khởi đầu của một hành trình không quay đầu.
“Ngọn lửa nhỏ” của tinh thần sẻ chia đã được thắp lên. Và báo Tiền Phong, cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, đã không để ngọn lửa ấy tắt.