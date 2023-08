Chủ đầu tư vụ tranh chấp đất lớn nhất miền Trung bị tước giấy chứng nhận

TPO - Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Nam vừa có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An - doanh nghiệp có liên quan vụ tranh chấp đất đai lớn nhất miền Trung.

Ngày 19/8, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Quảng Nam cho hay vừa có quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty CP Bách Đạt An.

Quyết định cũng yêu cầu doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

Ngày 19/8, trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng đã hiện thông tin Công ty CP Bách Đạt An, mã số doanh nghiệp 4001109624, trụ sở chính tại phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị cưỡng chế về quản lý thuế.

Trước đó, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT Quảng Nam ra thông báo việc vi phạm của Công ty CP Bách Đạt An thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể công ty vi phạm do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Sau đó công ty này có văn bản về việc cứu xét giải quyết gia hạn tiến độ 9 dự án vì cho rằng các dự án bị kéo dài, trễ tiến độ là do ảnh hưởng khách quan bất khả kháng.

Sở KH&ĐT có văn bản phúc đáp, nêu rõ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư gồm: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu dân cư và Chợ Điện Dương, Khu đô thị Sentosa Riverside, Khu dân cư An Cư 1, Khu đô thị 7B, Khu đô thị Bách Thành Vinh, Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, đến nay đã hết tiến độ thực hiện dự án. Công ty đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện. Trên cơ sở đề nghị gia hạn tiến độ dự án của chủ đầu tư, Sở KH&ĐT đã gửi văn bản lấy ý kiến các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Trong quá trình tham mưu gia hạn tiến độ, Sở nhận thấy công ty không thực hiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh về việc chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, không hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định, không thực hiện công tác ký quỹ, ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện dự án.

“Tính đến nay, Công ty CP Bách Đạt An còn nợ thuế với số tiền hơn 15,5 tỷ đồng, bao gồm hơn 7,8 tỷ đồng tiền sử dụng đất mà công ty còn nợ tại dự án Khu đô thị Bách Đạt, tương ứng với số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà công ty đã ứng trước được khấu trừ vào tiền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục ghi thu, ghi chi do chưa quyết toán. Vì vậy, Sở KH&ĐT không tham mưu gia hạn tiến độ thực hiện các dự án trên” - văn bản phúc đáp của Sở KH&ĐT nêu.

Trường hợp Công ty CP Bách Đạt An thực hiện hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định; thực hiện việc chuyển kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn để chi trả cho các hộ dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện đầy đủ việc ký quỹ và ký quỹ bổ sung bảo đảm thực hiện các dự án; chứng minh năng lực tài chính để tiếp tục thực hiện các dự án, đồng thời cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án trên thì Sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.