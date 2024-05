Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng mạnh

TPO - Theo Sở Du lịch Kiên Giang, kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước.

Ngày 1/5, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang có báo cáo kết quả hoạt động du lịch dịp lễ 30/4-1/5.

Theo đó, 5 ngày nghỉ lễ, Kiên Giang ước đón trên 270.000 lượt khách, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế hơn 23.000 lượt, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ; khách nội địa trên 248.000 lượt, giảm 3,6% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt trên 178.000 lượt, giảm 6,6% so với cùng kỳ. Công suất phòng đạt chỉ đạt trên 55%.

Tổng thu từ du lịch trong dịp này của tỉnh Kiên Giang đạt gần 590 tỷ đồng, tăng hơn 1,8 lần so với cùng kỳ. Chủ yếu nhờ khách quốc tế tăng cao nên tổng thu cao.

Riêng TP. Phú Quốc, dịp nghỉ lễ năm nay ước đón trên 125.000 lượt khách, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế trên 22.400 lượt, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ; trong khi khách nội địa trên 102.600 lượt.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, nhìn chung, công tác chuẩn bị phục vụ khách dịp lễ được địa phương, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm chuẩn bị tốt; không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, chèo kéo du khách làm ảnh hưởng xấu đến tình hình du lịch địa phương…

Tuy nhiên, theo Sở Du lịch Kiên Giang, tổng lượng khách đến tham quan du lịch dịp lễ năm nay tăng không nhiều so với cùng kỳ. Ngoài lượng khách quốc tế tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước, lượng khách nội địa, khách tham quan các khu/điểm du lịch giảm với nhiều nguyên nhân.

Cụ thể, giá vé máy bay từ Hà Nội, Hải Phòng và TPHCM đến/đi Phú Quốc vẫn ở mức khá cao; nhiều đường bay nội địa năm trước khai thác nhưng nay đã tạm dừng, như: Hà Nội đi/đến Rạch Giá; Đà Nẵng, Cần Thơ, Vinh, Lâm Đồng đi/đến Phú Quốc.

Bên cạnh đó, đi du lịch nước ngoài đang là xu hướng của khách nội địa, với giá tour trọn gói đi nước ngoài hiện chỉ bằng giá vé máy bay khứ hồi trong nước. Hệ thống giao thông kết nối với Kiên Giang với các tỉnh/thành trong vùng còn chưa thuận lợi; bối cảnh khó khăn kinh tế chung nên các gia đình thắt chặt chi tiêu...

“Bên cạnh đó, tình hình thời tiết không thuận lợi, khi nắng nóng kéo dài, có lúc trên 39 độ C khiến các hoạt động tham quan, khám phá, dã ngoại và các hoạt động vui chơi ngoài trời kém thu hút du khách”, Sở Du lịch Kiên Giang đánh giá.