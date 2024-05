Nga triển lãm hàng loạt khí tài NATO thu được ở Ukraine

TPO - Nga đang tổ chức một cuộc triển lãm trưng bày hàng loạt khí tài của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà lực lượng của họ thu được ở chiến trường Ukraine.

Hơn 30 loại khí tài của 12 quốc gia, như: Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Điển, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và Đức... được Nga mang ra trưng bày ở triển lãm mở cửa cho công chúng từ ngày 1/5.

“Triển lãm trưng bày nhiều phương tiện quân sự được quân đội Nga tịch thu từ vùng chiến sự đặc biệt. Tổng số có 32 loại khí tài khác nhau được đưa ra trưng bày”, ông Andrey Lyubchikov, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện các Lực lượng vũ trang Nga, nói với hãng thông tấn Tass.

Tại triển lãm diễn ra ở Bảo tàng Chiến thắng ở Đồi Poklonnaya thuộc thủ đô Mátxcơva, người dân Nga được xem tận mắt chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, xe chiến đấu Bradley và các xe bọc thép M113 và MaxxPro do Mỹ sản xuất, một chiếc BMC Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, xe Mastiff của Anh và xe chiến đấu CV90 của Thụy Điển, cùng những khí tài khác.

Ở triển lãm còn trưng bày các loại vũ khí cầm tay, tài liệu, bản đồ, bộ điều khiển và máy bay không người lái.

Trong một diễn biến khác, Nga có vẻ đang tăng cường sức mạnh chiến đấu và nguồn cung vũ khí cho lực lượng của họ để chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào giữa tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Ngày 30/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, để duy trì tốc độ tấn công hiện nay và trước khi có “những hành động tiếp theo”, cần gửi thêm vũ khí và trang thiết bị quân sự cho tiền tuyến.

Bình Giang