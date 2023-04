Vụ tranh chấp đất đai lớn nhất miền Trung: Có dấu hiệu lừa đảo sẽ khởi tố

TPO - Hàng trăm khách hàng tiếp tục kéo về trụ sở đơn vị phân phối các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư để đòi lại tiền, đòi sổ đỏ. Trong khi, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu củng cố hồ sơ nếu có dấu hiệu lừa đảo thì khởi tố.

Đông đảo người dân là khách hàng các dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) do Công ty CP đầu tư Bách Đạt An (làm chủ đầu tư) đã tập trung ở trụ sở Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị phân phối) để yêu cầu làm rõ các vướng mắc liên quan đến các dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B (mở rộng) và khu đô thị Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Đại diện các khách hàng cho biết, họ đã quá mệt mỏi vì đi đòi quyền lợi kéo dài liên quan đến các dự án. Công ty Hoàng Nhất Nam nhận tiền của khách đã 5 năm nhưng đến nay khách hàng vẫn chưa có sổ đỏ. Trong 5 năm qua đã xảy ra nhiều vấn đề, tranh cãi quanh các dự án. Tranh chấp dẫn đến chủ đầu tư và nhà phân phối đã dắt nhau ra tòa và đã có 3 bản án được tuyên, nhưng đến nay quyền lợi khách hàng vẫn chưa được giải quyết.

Theo phản ánh của khách hàng, ngày 25/4, họ đã trực tiếp gặp lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và Cục Thi hành án dân sự để trình bày ý kiến. Lãnh đạo tỉnh và Cục Thi hành án yêu cầu khách hàng làm việc với đơn vị phân phối để làm rõ về số tiền đã nộp. Khách hàng yêu cầu Hoàng Nhất Nam làm rõ về số tiền đã giữ của khách, công khai dòng tiền, lời lỗ ra sao.

Bức xúc trước việc đã nộp đủ tiền nhưng mãi không có sổ đỏ, nhiều khách hàng đã đề nghị đơn vị phân phối trả tiền lại cho họ. Thậm chí có người yêu cầu trả lại đúng số tiền đã nộp, không cần tiền lãi vì hoàn cảnh gia đình đang khó khăn, túng thiếu.

“Nếu hai công ty này tiếp tục chây ỳ không thực hiện dự án, không thỏa thuận về số tiền thực hiện dự án, chúng tôi đề nghị công an tiến hành kê biên, thu hồi tiền của người dân trong 5 năm qua để giao chủ đầu tư có năng lực thực hiện dự án. Nếu để kéo dài tình trạng như hiện nay người dân rất khổ, vì nhiều người phải vay mượn để đặt cọc mua đất”, đại diện khách hàng cho biết.

Ông Trương Văn Hào, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Nhất Nam cho biết, đơn vị mong muốn ngành chức năng tỉnh Quảng Nam sẽ sớm tổ chức buổi làm việc 4 bên giữa UBND tỉnh, Bách Đạt An, Hoàng Nhất Nam và đại diện khách hàng để có giải pháp tháo gỡ vụ việc. Sau buổi họp 4 bên này, Hoàng Nhất Nam sẽ tổ chức gặp khách hàng 3 dự án để trao đổi, trả lời các bức xúc người dân.

Khởi tố nếu thấy dấu hiệu lừa đảo

Mới đây, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tiếp các hộ dân mua đất nền các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Theo đại diện các khách hàng mua đất nền thuộc 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Complex Riverside phản ánh thì hơn 3 tháng nay, Bách Đạt An thực hiện cầm chừng các nội dung đã kết luận của cơ quan chức năng, cũng như những cam kết của doanh nghiệp này với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam. Hầu hết các dự án của Bách Đạt An đã hết hạn vào 31/12/2022, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không có động thái nào xin gia hạn tiến độ để tiếp tục thi công. Các khách hàng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam cần phải có những biện pháp mạnh hơn nữa, để nội dung các bản án được thực thi dứt điểm.

Tại buổi tiếp công dân, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang làm việc với chủ đầu tư Bách Đạt An về các nội dung như: chủ trương đầu tư; việc chuyển giao nhiệm vụ từ Công ty Bách Đạt sang Công ty CP Bách Đạt An; về khả năng tài chính và dòng tiền giữa chủ đầu tư và đơn vị phân phối….

Kết luận buổi tiếp công dân, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tháo gỡ nhiều vướng mắc để sớm thúc đẩy dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc giải quyết các vướng mắc, vấn đề liên quan có sự chuyển biến tích cực. Song có những việc rất phức tạp không thể giải quyết ngay được. Lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn sớm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến dự án để ra sổ đỏ cho người dân.

Ông Thanh cũng cho biết: Sắp tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi họp để nghe các ngành báo cáo tất cả nội dung liên quan, nhất là xem xét việc có gia hạn dự án hay không...

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công an tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh để có định hướng chỉ đạo, xử lý. Nếu thấy có dấu hiệu lừa đảo thì khởi tố vụ án để tiến hành điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty Hoàng Nhất Nam đã môi giới cho khoảng 1.000 khách hàng với 1.100 lô đất nền nhưng sau đó Bách Đạt An đòi chấm dứt hợp đồng, không bàn giao đất, không ra sổ hồng cho người dân. Năm 2019, các bên nảy sinh tranh chấp và sau đó đưa nhau ra tòa. Tòa án các cấp đã có bản án liên quan đến các dự án. Từ năm 2017, Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.

Hiện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam hiện đang thụ lý và tổ chức thi hành án các bản án liên quan đến các dự án Hera Complex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1. Cụ thể, dự án Bách Đạt 1, Cục THADS tỉnh Quảng Nam buộc Công ty Cổ phần Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền" và "Biên bản thỏa thuận" ngày 23/5/2019 giữa chủ đầu tư và công ty môi giới. Đối với dự án Hera Complex Riverside và dự án 7B mở rộng, Cục THADS tỉnh Quảng Nam buộc Công ty Cổ phần Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng môi giới đất nền" và “Biên bản thỏa thuận" giữa chủ đầu tư và công ty môi giới.