Xem xét năng lực tài chính của chủ đầu tư trong vụ khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung

TPO - Trước hàng loạt vướng mắc tại các dự án của Bách Đạt An ở thị xã Điện Bàn, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng cần xem xét, đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Liên quan đến vụ tranh chấp các dự án bất động sản gồm dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B (mở rộng) và khu đô thị Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) làm chủ đầu tư, có gần 800 khách hàng và đã giao dịch gần 1.500 lô đất nhưng chậm trễ trong việc ra sổ đỏ, HĐND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo ý kiến của ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi tiếp các công dân ngày 10/4/2023 đề nghị giải quyết những vướng mắc kéo dài.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh cho rằng, thời gian qua, việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân về các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng hoàn thành các dự án… Mục đích nhằm sớm giải quyết quyền lợi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo nội dung tại các bản án.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân, tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, nhất là năng lực của chủ đầu tư chưa đảm bảo, chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án và việc thực thi các bản án.

Trước những vướng mắc tại các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND thị xã Điện Bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thường xuyên phối hợp, rà soát nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và thi hành các bản án. Trong đó, cần xem xét, đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư và có ý kiến cụ thể, rõ ràng về việc gia hạn, không gia hạn hoặc thu hồi dự án... để sớm giải quyết đảm bảo quyền lợi của người dân.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo cụ thể tình hình, tiến độ, những vướng mắc trong tổ chức thi hành các bản án và đề xuất biện pháp nhằm đảm bảo công tác thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, trả lời cụ thể đề nghị của các hộ dân liên quan đến việc thực hiện Điều 118 của Luật Thi hành án dân sự về cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện công việc nhất định đối với Công ty Cổ phần Bách Đạt An; thông tin cho các hộ dân và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/4/2023.

Liên quan đến giải quyết thi hành đối với 3 dự án Hera Complex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1 (tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam hiện đang thụ lý và tổ chức thi hành án các bản án. Cụ thể, dự án Bách Đạt 1, Cục THADS tỉnh Quảng Nam buộc Công ty Cổ phần Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền" và "Biên bản thỏa thuận" ngày 23/5/2019 giữa chủ đầu tư và công ty môi giới. Đối với dự án Hera Complex Riverside và dự án 7B mở rộng, Cục THADS tỉnh Quảng Nam buộc Công ty Cổ phần Bách Đạt An phải tiếp tục thực hiện “Hợp đồng môi giới đất nền" và “Biên bản thỏa thuận" giữa chủ đầu tư và công ty môi giới.