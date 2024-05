Ồ ạt đấu giá đất, lãi suất cho vay mua nhà rẻ nhất

TPO - Mới có 8 dự án nhà ở xã hội được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng; Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà lãi suất thấp nhất?; Ồ ạt đấu giá đất nền, cảnh báo hình thành các cơn 'sốt ảo'; Động thái mới của dự án BT 'nghìn tỷ' hơn thập kỷ vẫn dở dang;... là những thông tin về thị trường bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà lãi suất thấp nhất?

Khảo sát thực tế, lãi suất cho vay mua nhà ưu đãi trong tháng 5 đang dao động trong khoảng 5 – 6%, đối với 6 – 36 tháng vay đầu tiên. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi đối với nhóm khách vay cũ của các ngân hàng quốc doanh dao động từ 9 – 10%, ngân hàng tư nhân hầu hết trên 12%.

Theo đó, lãi suất cho vay phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng và vay mua nhà của nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Vietinbank, Vietcombank và Agribank trong khoảng 5 – 7%, tùy kỳ hạn. (Xem chi tiết)

Ồ ạt đấu giá đất nền, cảnh báo hình thành các cơn 'sốt ảo'

Báo cáo tình hình nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2024, Bộ Xây dựng cho biết, theo khảo sát đánh giá thì sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại một số khu vực có giá bán tăng nhẹ và giao dịch khá sôi động, việc tổ chức đấu giá đất nền tại các khu đô thị, khu dân cư mới đã được các địa phương triển khai nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng được coi là một yếu tố có thể tác động giúp thị trường đất nền sôi động hơn trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, về lượng giao dịch phân khúc đất nền, trong Quý I/2024 có xu hướng tăng so với quý IV/2023. Theo đó, lượng giao dịch đất nền bằng 119,86% so với quý IV/2023 (trong quý IV/2023 có 81.476 giao dịch đất nền) và bằng 145,18% so với cùng kỳ năm 2023. (Xem chi tiết)

Động thái mới của dự án BT 'nghìn tỷ' hơn thập kỷ vẫn dở dang

Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vừa đề xuất UBND TP 2 giải pháp để khai thác có hiệu quả Dự án xây dựng tuyến đường 2,5 đoạn Đầm Hồng đến QL1A theo hình thức BT đang dở dang chưa hẹn ngày thông xe sau hơn chục năm được phê duyệt.

Phương án 1 sẽ cho phép điều chuyển đoạn tuyến chưa triển khai thi công của Dự án BT sang Dự án hầm chui đường 2,5 (đoạn tuyến này có chiều dài khoảng 350m từ cọc H6 của Dự án BT về phía Đầm Hồng). Phương án 2, điều chuyển đoạn tuyến từ cọc H6 đến bờ trái sông Lừ của Dự án BT (chiều dài đoạn tuyến khoảng 200m). (Xem chi tiết)

Mới có 8 dự án nhà ở xã hội được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Về triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay đã có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng.

Đến nay, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó đã có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Bất động sản khởi sắc, có dự án hấp thụ 100%

Thị trường bất động sản tại một số địa phương có giá bán tăng nhẹ và giao dịch khá sôi động trong Quý I/2024.

Đáng chú ý, tại Hải Dương thị trường bất động sản khởi sắc với nhiều dự án mới và có tỷ lệ hấp thụ ở mức cao lên tới 100%. Theo đó, dự án có pháp lý đảm bảo, hạ tầng, tiện ích có sẵn, ghi nhận mức giá tăng lên tới 40% so với cùng kỳ năm trước… (Xem chi tiết)

Chợ tiền tỷ Hà Nội xây xong bỏ hoang khiến nhiều người tiếc nuối

Những năm qua, Hà Nội liên tục đề ra nhiều kế hoạch xây dựng mới và cải tạo các chợ, nhằm tiến tới loại bỏ các chợ tạm, chợ cóc tự phát, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Nhưng thực tế, vẫn có nhiều án xây dựng chợ rồi bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực và tài nguyên như chợ Tây Mỗ (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm)

Được biết, dự án chợ Tây Mỗ có mức đầu tư xây dựng là 22,5 tỷ đồng, quy mô 3.600m2 được chấp thuận vào ngày 7/5/2013. Tuy nhiên, sau khi xây dựng được hệ thống nhà quản lý, bảo vệ, tường rào và 1 cầu chợ, thì dự án dừng lại và bị bỏ hoang cho đến nay. (Xem chi tiết)

Hàng trăm căn hộ chung cư Đà Nẵng cho thuê với giá 70.000 đồng/m2/tháng

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê căn hộ tại dự án chung cư nhà ở xã hội khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Theo đó, có 267 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích từ 45m2 đến 75m2 tại lô đất B4-1 của dự án này sẽ được cho thuê với giá 70.000 đồng/m2/tháng. Theo mức giá này, các căn hộ có giá thuê thấp nhất là hơn 2,5 triệu đồng/tháng, cao nhất hơn 4,7 triệu đồng/tháng. (Xem chi tiết)