Meey Group tìm kiếm cơ hội mới tại Diễn đàn Khởi nghiệp toàn cầu Gangneung

Ngày 5/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Khởi nghiệp toàn cầu Gangneung 2024 tại Hàn Quốc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group) tự hào là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại sự kiện. Điều này góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư từ các quỹ hàng đầu

Được biết, Diễn đàn Khởi nghiệp Toàn cầu Gangneung 2024 được tổ chức bởi Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp, Đại học Công giáo Kwandong và sự tài trợ của nhiều cơ quan của Hàn Quốc tại tỉnh Gangwon, thành phố Gangneung, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Kinh tế Hàn Quốc, các cơ quan xúc tiến khởi nghiệp của Hàn Quốc…

Chuyến đi Hàn Quốc lần này của Meey Group được hỗ trợ bởi Giáo sư Jason Kim, Giám đốc Hiệp hội khởi nghiệp tiên phong KOCECA (Hàn Quốc) và SR GROUP (Saigonrivergroup) - một tập đoàn công nghệ - tài chính hàng đầu Việt Nam với sứ mệnh xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tập đoàn hướng đến việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và công nghệ giữa hai quốc gia thông qua các giải pháp tài chính, công nghệ toàn diện và chiến lược phát triển bền vững. Ngoài ra, SR Group cũng mong muốn hỗ trợ các công ty khởi nghiệp tiếp cận các quỹ đầu tư lớn, cung cấp nền tảng để doanh nghiệp mở rộng quan hệ đối tác và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Mục đích của diễn đàn quốc tế nói trên là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận nguồn vốn đầu tư từ các Quỹ đầu tư và Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu và thâm nhập thị trường Việt Nam.

Cụ thể, với các start-up Việt, diễn đàn không chỉ giúp tiếp cận nguồn vốn mà còn hỗ trợ trong quá trình thành lập và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc. Đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo, tư vấn và hỗ trợ khác để phát triển thành công trên thị trường quốc tế.

Đối với Hàn Quốc, diễn đàn này hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu và thâm nhập thị trường Việt Nam, kết nối các đối tác tiềm năng; đầu tư vốn và hỗ trợ khác để giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả tại Việt Nam…

Với chủ đề "Ngôi sao đang lên của Châu Á – Việt Nam", cùng với sự góp mặt của nhiều quỹ đầu tư hàng đầu như Jisu Investment, CC Ventures, KIB Ventures, Korea Asset, F-One Partners, Kingo Spring...,Diễn đàn Khởi nghiệp Toàn cầu Gangneung 2024 hy vọng sẽ là cầu nối để các start-up khởi nghiệp như Meey Group có cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư khổng lồ.

Bước tiến quan trọng đằng sau 2 bản ghi nhớ hợp tác

Tại sự kiện, Meey Group cũng gây ấn tượng mạnh với gian hàng triển lãm chuyên nghiệp, đặc biệt là màn giới thiệu Giải pháp tài chính số dành riêng cho bất động sản Meey Finance. Các nhà đầu tư quốc tế rất quan tâm và đánh giá cao tiềm năng phát triển của sản phẩm này.

Được biết, Meey Finance là nền tảng tiên phong ứng dụng công nghệ AI vào hoạt động giao dịch bất động sản như: Thẩm định, khuyến nghị đầu tư, thu xếp, bảo lãnh đến kiểm soát giao dịch.

Công nghệ thẩm định toàn diện và tự động của Meey Finance hợp tác với các ngân hàng tại Việt Nam giúp chủ đầu tư, nhà đầu tư, người mua nhà có thể tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp, thủ tục đơn giản và được hỗ trợ giải ngân nhanh chóng. Những bất động sản được thẩm định hoặc khuyến nghị bởi Meey Finance không chỉ đảm bảo về pháp lý, quy hoạch mà còn có tiềm năng tăng giá tốt, từ đó thúc đẩy thanh khoản giao dịch cho thị trường bất động sản.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn, Meey Group ký kết bản ghi nhớ (MOU) với Pipe Tech Co., Ltd và Media Wave Co., Ltd của Hàn Quốc. Đây 2 doanh nghiệp về công nghệ và bất động sản lớn ở Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm. Thông qua việc hợp tác đầu tư với Meey Group, các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội để mở rộng phát triển tại Việt Nam, cũng như đánh dấu bước tiến quan trọng của Meey Group trong việc tiến ra thị trường nước ngoài.

Bên lề sự kiện, ngày 6/11, ông Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Tài chính của Meey Group cũng đến thăm và làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Eunpyeong. Đây là một trong những Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, được dẫn dắt bởi giáo sư Hwang Bo Yoon, một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Tại đây, đại diện Meey Group đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về môi trường khởi nghiệp tại Hàn Quốc, cũng như các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Đoàn cũng được chia sẻ về những kinh nghiệm quý báu trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư và xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư.

Tiên phong chuyển đổi số bất động sản, Meey Group hiện đang sở hữu Hệ sinh thái Công nghệ - Tài chính bất động sản toàn diện với danh mục sản phẩm đa dạng: Website meeyland.com và App Meey Land - Cổng thông tin bất động sản xác thực 4.0; Meey Map - Nền tảng bản đồ tra cứu quy hoạch mới nhất; Meey CRM - Ứng dụng quản lý nhu cầu khách hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản; Meey 3D - Nền tảng cung cấp giải pháp 3D trong giao dịch bất động sản; Meey Finance - Nền tảng tài chính số chuyên biệt cho bất động sản… Đặc biệt, Meey Group vừa được Hội kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận “Doanh nghiệp sở hữu Bộ giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản có số lượng sản phẩm nhiều nhất Việt Nam”.