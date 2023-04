Đàm phán giá đất trong vụ khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung

TPO - Trước việc chủ đầu tư dự án kêu lỗ, trong khi đơn vị phân phối, khách hàng không đồng ý đóng thêm tiền theo đơn giá mới mà chủ đầu tư đưa ra, UBND tỉnh Quảng Nam giao Cục Thi hành án chủ trì phối hợp các đơn vị tổ chức làm việc để đàm phán giá đất trên tinh thần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Chủ đầu tư than lỗ, nâng đơn giá 209 lô đất

Liên quan đến vụ tranh chấp khiếu kiện đất đai tại các dự án khu đô thị Hera Complex Riverside, khu đô thị 7B (mở rộng) và khu đô thị Bách Đạt 1 tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) do Công ty Cổ phần Bách Đạt An (Bách Đạt An) làm chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam) phân phối từ năm 2017 với gần 800 khách hàng và đã giao dịch gần 1.500 lô đất nhưng chậm trễ trong công tác ra sổ đỏ, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trường hợp chủ đầu tư không chuyển nguồn kinh phí đảm bảo đủ theo yêu cầu, sẽ xem xét không gia hạn thời gian thực hiện và thu hồi dự án.

Trong diễn biến mới nhất, Công ty Bách Đạt An vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về việc “Phân tích và đề xuất bảng thông báo cho đơn giá mới ký hợp đồng áp dụng cho 209 lô đất dự án Bách Đạt đã có giá thuế nhà nước”. Theo đó, Bách Đạt An đã xây dựng đơn giá mới để thông báo cho Hoàng Nhất Nam ký hợp đồng cho 209 lô dự án Bách Đạt An.

Theo chủ đầu tư dự án, hiện trạng tính toán thay đổi do giá thuế tăng mạnh, hiện mức thuế áp dụng cho toàn dự án đang ở mức cao hơn 2018-2019. Trong khi các chi phí xây lắp, thi công đang tăng cao do giá nguyên vật liệu tăng mạnh, trượt giá…Vì vậy, sau khi thực hiện dự án nếu tính theo giá nhà nước được duyệt thì doanh nghiệp đã lỗ hơn 88,4 tỷ đồng, tương đương lỗ bình quân hơn 2,4 triệu đồng/m2 ?

Từ đó, chủ đầu tư kiến nghị cho phép tổ chức định giá 209 lô đất theo giá thị trường do Thi hành án Quảng Nam lựa chọn công ty thẩm định để thấy đơn giá thị trường và so sánh với đơn giá thông báo của chủ đầu tư, làm cơ sở để Hoàng Nhất Nam nhận định, đánh giá để có ứng xử phù hợp.

Ngay lập tức, Công ty Hoàng Nhất Nam cũng có văn bản phản hồi. Theo đó, phía đơn vị phân phối cho rằng: Dự án Khu đô thị Bách Đạt bị chậm tiến độ dẫn đến các phát sinh chi phí hoàn toàn không phải do lỗi của đơn vị phân phối hay những khách hàng mua đất, song Bách Đạt An lại yêu cầu “thi hành” phải bù lỗ, thậm chí là phải trả thêm là điều hết sức phi lý.

Theo ông Trương Văn Hào, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Nhất Nam, công ty ông chỉ có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Cụ thể là có nghĩa tuân thủ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã được quy định tại hợp đồng và bản án số 06 ngày 14/10/2020 của TAND thị xã Điện Bàn đã tuyên.

“Chúng tôi là bên trung gian để thực hiện các công việc theo quy định của hợp đồng đã ký kết để tìm kiếm bên thứ ba mua đất. Vì vậy, chúng tôi không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với việc lỗ, lãi khi thực hiện dự án Khu đô thị Bách Đạt”, ông Hào cho biết.

Trước đơn giá mới mà Công ty Bách Đạt An đưa ra, Công ty Hoàng Nhất Nam đã thông báo đến các khách hàng đăng ký mua đất tại Dự án Khu đô thị Bách Đạt. Theo đó, khách hàng thống nhất ý kiến không đồng ý đóng thêm bất kỳ khoản tiền nào so với phiếu đăng ký mua sản phẩm đã ký và yêu cầu Hoàng Nhất Nam có phương án và nội dung đàm phán, làm việc với Bách Đạt An trong việc xác định giá.

Tổ chức đàm phán, đảm bảo quyền lợi các bên

Trong một diễn biến khác, phía Công ty Hoàng Nhất Nam cũng đã đề xuất phương án chuyển toàn bộ lợi nhuận của Hợp đồng cho Công ty Bách Đạt An là gần 54 tỷ đồng để hỗ trợ Bách Đạt An, bảo đảm các khách hàng được nhận sổ, nhận đất. Theo đó, tổng số tiền Hoàng Nhất Nam chuyển cho Bách Đạt An theo phương án mới là 176,7 tỷ đồng.

Với phương án này, Hoàng Nhất Nam khẳng định không có bất kỳ khoản lợi nhuận nào khi thực hiện hợp đồng. Đồng thời, đề nghị Bách Đạt An nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với đơn vị môi giới và các khách hàng. Đồng thời, mong muốn các cơ quan ban ngành xem xét, bảo đảm quyền lợi cho những người dân mua đất của Dự án Khu đô thị Bách Đạt cũng như đảm bảo việc thi hành bản án số 06 ngày 14/10/2020 của TAND thị xã Điện Bàn.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi tiếp xúc công dân định kỳ tháng 3/2023. Liên quan đến kiến nghị của công dân về vướng mắc tại dự án khu đô thị Bách Đạt, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị UBND thị xã Điện Bàn tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, trường hợp điều chỉnh quy hoạch đối với diện tích vướng mắc thì phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Trước khi thực hiện phải lấy ý kiến của người dân góp vốn, đặt cọc để giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân.

Về việc đàm phán giữa chủ đầu tư và đơn vị phân phối, UBND tỉnh Quảng Nam giao Cục Thi hành án chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương tổ chức làm việc để đàm phán giá đất trên tinh thần thiện chí, cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc gia hạn tiến độ, phương án thu hồi dự án để báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.