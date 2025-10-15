Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Choáng với khối tài sản khổng lồ của Ngân 98 cất giữ trong két sắt

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi mở két, Công an thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng một số vật chứng có liên quan khác. Ngoài ra, hai xe ô tô cũng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, xác minh nguồn gốc tài sản.

Tối 15/10, Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) – người được biết đến là hotgirl có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

ngan-98.jpg
Ngân 98 tại cơ quan công an

Thu giữ 80 sổ đỏ, tiền USD và nhiều tài sản giá trị

Theo Công an TPHCM, trong hai ngày 13 và 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TPHCM đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân để phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt tại nơi ở của Ngân. Tuy nhiên, Ngân và người nhà không cung cấp được mã số mở két nên cơ quan điều tra đã niêm phong và đưa két sắt về trụ sở để mở theo đúng quy định pháp luật.

n98.png
Tài sản thu được từ khám xét két sắt của Ngân 98

Khi mở két, công an thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng một số vật chứng có liên quan khác. Ngoài ra, 2 xe ô tô cũng đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, xác minh nguồn gốc tài sản.

Ngân 98 bị tố không hợp tác, khai báo quanh co

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân nhiều lần trì hoãn, không chấp hành yêu cầu triệu tập và thiếu hợp tác trong quá trình điều tra. Tại cơ quan công an, Ngân được cho là có thái độ chống đối và khai báo quanh co.

Công an TPHCM cho biết, đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, cản trở hoặc chống đối người thi hành công vụ.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tài sản bị thu giữ, đồng thời mở rộng điều tra đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến Ngân 98.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Ngân 98 là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty ZuBu (do bà T.T.T. - mẹ ruột của Ngân đứng tên giám đốc), từ sản xuất, quảng bá đến phân phối sản phẩm. Dưới vỏ bọc “thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, ZuBu đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Theo cơ quan điều tra, doanh thu của ZuBu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Phần lớn số tiền thu được chuyển vào các tài khoản cá nhân của Ngân. Cô này trực tiếp chi phối dòng tiền, hợp đồng và quản lý nhân sự. Riêng Lương Bằng Quang (chồng Ngân), Công an đang điều tra, làm rõ vai trò trong vụ án này.

Nguyễn Dũng
