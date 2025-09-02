Chợ tình của người Tày, Nùng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Càng về chiều 2/9, hàng nghìn người Tày, Nùng từ mọi nẻo đường tập trung tại khuôn viên tượng đài Hoàng Văn Thụ ở phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn để hát giao duyên, trao đổi tâm tình.

Từ nhiều năm nay, Quốc khánh 2/9 đã trở thành ngày hội lớn đối với đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn. Từ người già đến giới trẻ đều hân hoan diện những bộ quần áo chàm xanh đen để đến nơi hẹn, cất tiếng Sli.

tp-h4.jpg
Tượng đài Hoàng Văn Thụ ở trung tâm tỉnh Lạng Sơn là điểm hẹn giao lưu mừng Tết Độc lập 2/9. Ảnh: Duy Chiến.

Năm nay tròn 80 năm Tết Độc lập nên không khí càng sôi nổi, rộn ràng. Ước tính cũng đến trên 20.000 lượt người tập trung ở tượng đài Hoàng Văn Thụ để chơi hội. Tiếng hát bằng âm điệu người dân tộc trầm bổng sau những lùm cây hay bên chiếc bàn uống nước.

tp-h1.jpg
Từng đôi, từng cặp cất tiếng hát Sli trao đổi tâm tình. Ảnh: Duy Chiến.
tp-h2.jpg
Bên bàn nước nước các đôi cũng cất tiếng hát giao duyên.

Nhóm hát Sli mỗi nơi, mỗi cặp một vẻ nhưng đều tựu chung tìm “đối tác” để hát đối đáp. Thường khi chọn tốp hát, họ chọn cho số nam nữ bằng nhau. Mỗi lần giao lưu, nhóm nữ thường nghĩ ra những làn điệu khó, đối đáp không dễ dàng. Ngược lại, phía nhóm nam cũng luyện bè, luyện thanh sao cho ngọt đối sao cho hay, cho hợp. Bên cạnh những bài hát nói về tình yêu đôi lứa, nhiều nhóm hát cũng bày tỏ điệu Sli ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ.... Để ngày mai, bà con lại tiếp tục thi đua lao động, sản xuất xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

tp-h8.jpg
Bà Lý Miền năm nay đã trên 70 tuổi nhưng năm nào cũng đi chơi hội 2/9 ở tượng đài Hoàng Văn Thụ, tìm kiếm bạn hát ngày xưa. Ảnh: Duy Chiến.
tp-h5.jpg
Càng về chiều, số lượng người đến tượng đài Hoàng Văn Thụ càng đông, ước tính có tới khoảng 20.000 lượng người đi chơi hội.
tp-h9.jpg
Mọi người hồ hởi trên đường đến nơi hò hẹn giao duyên. Ảnh: Duy Chiến.

Bà Lý Miền, năm nay đã hơn 70 tuổi đi từ xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn cho biết tuổi cao không hát hay bằng con trẻ nhưng năm nào, trong làng bản đều hẹn hò nhau thuê xe ô tô vượt gần 30 km để đến tượng đài Hoàng Văn Thụ chơi hội. Buổi hát kết thúc cũng là lúc chiều tối, họ mời nhau ăn phở, bánh cuốn, uống rượu trao gửi lần sau tái hợp để hát bài mới, hay hơn…

tp-h7.jpg
Mua bánh nướng tặng bạn tâm tình.
tp-h3.jpg
Cây củ chữa bệnh, bổ máu được đồng bào người Dao trên đỉnh núi Mẫu Sơn bày bán, giới thiệu tại điểm hát mừng tết Độc lập. Ảnh: Duy Chiến.

Tại tượng đài Hoàng Văn Thụ còn có chương trình giao lưu Văn hóa, văn nghệ giữa các câu lạc bộ đàn tính, hát then trong và ngoài tỉnh. Nhiều nghệ nhân trưng bày, bán quần áo, vải thổ cẩm cùng các sản vật của địa phương.

Nguyễn Duy Chiến
