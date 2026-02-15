Chính phủ nêu tiến độ xếp lương viên chức tương ứng với vị trí việc làm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chậm nhất đến ngày 1/7/2027, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 304/QĐ-TTg ngày 13/2 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức.

Mục đích của kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, phân công và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Viên chức bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

3112vlam.jpg
Triển khai các giải pháp phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Theo kế hoạch, năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan báo chí, các bộ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Viên chức và các điểm mới của luật.

Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của luật.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình HĐND cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Viên chức.

Hằng năm, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm dữ liệu thường xuyên được cập nhật, khai thác sử dụng hiệu quả.

Đáng lưu ý, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp, rà soát danh mục chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý.

Kế hoạch nêu rõ, chậm nhất đến ngày 1/7/2027, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra việc thi hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Luân Dũng
