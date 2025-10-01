Chính phủ Mỹ lần đầu đóng cửa sau 7 năm

TPO - Chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa từ 0h ngày 1/10, khi những chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng phái ngăn cản Quốc hội và Nhà Trắng đạt được thỏa thuận ngân sách.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Việc đóng cửa chính phủ bắt đầu vài giờ sau khi Thượng viện không thể thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn, được xây dựng để duy trì hoạt động của chính phủ đến ngày 21/11.

Đảng Dân chủ phản đối dự luật này, vì Đảng Cộng hòa từ chối gia hạn các phúc lợi y tế cho hàng triệu người Mỹ, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Đảng Cộng hòa cho rằng vấn đề gia hạn phúc lợi y tế cần được giải quyết riêng, tách biệt với vấn đề ngân sách.

Cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về việc chính phủ đóng cửa. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cho biết, "các nhóm lợi ích cực tả và các thành viên Đảng Dân chủ cực tả muốn đối đầu với tổng thống". Trong khi Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cáo buộc Đảng Cộng hòa "gây rủi ro cho hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước Mỹ" và từ chối đàm phán một cách thiện chí.

Điện Capitol trước giờ Chính phủ Mỹ đóng cửa. (Ảnh: Reuters)

Hiện không có con đường rõ ràng nào để Quốc hội Mỹ thoát khỏi bế tắc. Tuy nhiên, các cơ quan cảnh báo việc chính phủ đóng cửa sẽ làm gián đoạn hoạt động tại các sân bay, ngăn chặn việc công bố báo cáo việc làm tháng 9, đình chỉ các nghiên cứu khoa học, và khiến khoảng 750.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội, rằng việc đóng cửa chính phủ có thể mở đường cho các quyết định "không thể đảo ngược", bao gồm cắt giảm thêm việc làm và các chương trình.

Các nhà phân tích độc lập cảnh báo, việc đóng cửa chính phủ lần này có thể kéo dài hơn những lần đóng cửa liên quan đến ngân sách trước đó.

Theo Giáo sư Robert Pape của Đại học Chicago, bầu không khí chính trị phân cực bất thường của Mỹ sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và quyền lực ngày càng tăng ở phe cực đoan của cả hai đảng có thể khiến các nhà lãnh đạo đảng khó đạt được thỏa thuận mở cửa lại chính phủ.

"Các quy tắc chính trị đang thay đổi mạnh mẽ và chúng ta không thể biết chắc chắn tất cả những điều này sẽ kết thúc như thế nào”, ông Pape nói.

Lần đóng cửa chính phủ gần đây nhất bắt đầu vào ngày 22/12/2018 và kéo dài 35 ngày. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, đợt đóng cửa này đã khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại 3 tỷ đô la, tương đương 0,02% GDP.