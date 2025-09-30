Mâu thuẫn Dân chủ - Cộng hòa leo thang, Phó Tổng thống Mỹ thừa nhận nguy cơ đóng cửa chính phủ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối thủ đảng Dân chủ dường như không đạt được nhiều tiến triển trong cuộc họp tại Nhà Trắng, khiến Chính phủ Mỹ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa vào ngày 1/10 tới, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Cả phe Dân chủ và Cộng hòa đều tuyên bố rằng phía bên kia sẽ phải chịu trách nhiệm nếu Quốc hội không gia hạn ngân sách chính phủ sau nửa đêm 30/9.

“Tôi nghĩ chúng ta đang hướng đến việc đóng cửa chính phủ”, Phó Tổng thống Vance nói.

Đảng Dân chủ cho rằng, bất kỳ thỏa thuận nào nhằm gia hạn ngân sách cũng đều phải hủy bỏ các khoản cắt giảm gần đây của đảng Cộng hòa đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe. Trong khi đảng Cộng hòa của ông Trump khẳng định, vấn đề y tế và ngân sách phải được giải quyết riêng biệt.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, hai bên "có những khác biệt rất lớn".

Nếu Quốc hội không hành động, hàng ngàn nhân viên chính phủ liên bang có thể bị cho nghỉ việc tạm thời, từ Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ (NASA) đến các công viên quốc gia, và một loạt các dịch vụ sẽ bị gián đoạn. Tòa án liên bang có thể phải đóng cửa, và các khoản trợ cấp cho các doanh nghiệp nhỏ có thể bị trì hoãn. Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ cắt giảm lực lượng lao động liên bang nếu Quốc hội để chính phủ đóng cửa.

Bế tắc ngân sách đã trở nên khá quen thuộc ở Washington trong 15 năm qua và thường được giải quyết vào phút chót. Đã có 14 lần chính phủ đóng cửa một phần kể từ năm 1981, hầu hết chỉ kéo dài vài ngày. Lần gần đây nhất cũng là lần đóng cửa dài nhất, kéo dài 35 ngày vào năm 2018 và 2019 do tranh chấp về vấn đề nhập cư trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Lần này, vấn đề chăm sóc sức khỏe đang được bàn luận. Khoảng 24 triệu người Mỹ được bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) sẽ bị tăng chi phí nếu Quốc hội không gia hạn các khoản giảm thuế tạm thời

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries kêu gọi Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát phải áp dụng các khoản giảm thuế này ngay bây giờ. “Chúng tôi tin rằng việc để kế hoạch của đảng Cộng hòa tiếp tục tấn công hệ thống chăm sóc sức khỏe là không thể chấp nhận được", ông Jeffries phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 29/9.

Đảng Cộng hòa cho biết sẵn sàng xem xét vấn đề này, nhưng không phải là một phần của gói chi tiêu tạm thời. "Họ có một số ý tưởng mà tôi thực sự nghĩ là hợp lý, và họ cũng có một số ý tưởng mà tổng thống cho là hợp lý. Điều không hợp lý là dùng những ý tưởng đó làm đòn bẩy và đóng cửa chính phủ", Phó Tổng thống Vance nói.

Theo Reuters, đảng Dân chủ dường như đang muốn thu hút sự ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Tuy nhiên, các trợ lý của đảng này bày tỏ lo ngại, rằng việc đóng cửa chính phủ có thể tạo ra phản ứng dữ dội từ công chúng nếu đảng Dân chủ không thể bảo vệ lập luận của mình, thay vào đó chỉ đơn thuần phản đối bất cứ ý kiến nào của ông Trump.