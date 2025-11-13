Chiêu xoay tiền của doanh nghiệp

TPO - Tập đoàn Lộc Trời vay 250 tỷ đồng từ công ty con và đơn vị liên quan. Bất động sản Phát Đạt thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Bắc Cường với giá không thấp hơn 1.100 tỷ đồng.

Vay từ hệ sinh thái

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) vừa thông qua 2 khoản vay với tổng hạn mức 250 tỷ đồng, gồm 200 tỷ đồng từ Công ty CP Nông sản Lộc Trời - công ty con do LTG sở hữu 99,98% vốn điều lệ - và 50 tỷ đồng từ Công ty CP Giống Cây trồng Lộc Trời - tổ chức liên quan do ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch Hội đồng quản trị LTG đồng thời làm chủ tịch. Các khoản vay có thời hạn 1 năm, lãi suất 5,5%/năm để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Tập đoàn Lộc Trời vay nội bộ 250 tỷ đồng.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Lộc Trời thông qua giao dịch cho thuê tài sản với Công ty CP Giống Cây trồng Lộc Trời, trong đó bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại Long Xuyên (An Giang) và Hà Nội, tổng thời gian thuê 30 năm với giá trị 100 tỷ đồng. Đến ngày 29/9, LTG điều chỉnh kéo dài thời gian thuê tối đa không quá 34 năm, đồng thời nâng tổng giá trị thuê lên không quá 112 tỷ đồng, với lý do phù hợp tình hình thực tế.

Cũng hồi cuối tháng 8, Lộc Trời còn phê duyệt giao dịch gia công hàng hóa với công ty con Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Lộc Trời (LTG sở hữu 75% vốn), gồm sang chai, đóng gói, sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Hợp đồng kéo dài đến hết năm 2035 với tổng giá trị dự kiến 200 tỷ đồng.

Hiện, Lộc Trời chưa công bố báo cáo tài chính quý II, III, IV/2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, báo cáo tài chính quý I và II/2025. Do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu LTG đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 24/10/2024.

Thoái vốn

Ngày 11/11, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn cổ phần đang sở hữu tại công ty con là Công ty CP Đầu tư Bắc Cường. Theo đó, PDR sẽ chuyển nhượng 99% cổ phần của Bắc Cường với giá không thấp hơn 1.100 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Bắc Cường được thành lập vào tháng 7/2010, trụ sở đặt tại TP. Đà Nẵng. Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 27 tỷ đồng, được góp bởi Công ty CP Xuyên Việt (93,7% vốn) và đại diện pháp luật Trần Thái Dương (6,3% vốn điều lệ).

Địa chỉ trụ sở của Bắc Cường nằm tại số 223 - 225 Trần Phú, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Đây cũng là địa chỉ được PDR giới thiệu là dự án khu căn hộ cao cấp, kết hợp thương mại dịch vụ và khách sạn với ba mặt tiền Trần Phú - Bạch Đằng - Lê Hồng Phong. Dự án có quy mô 2.735 m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9, giá trị bất động sản tồn kho của khu căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ và khách sạn này là hơn 640 tỷ đồng, gồm chi phí chuyển nhượng dự án, chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chi phí xây dựng khác.

Đáng chú ý, toàn bộ cổ phần của PDR tại Bắc Cường cùng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án khu căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ và khách sạn đang là tài sản đảm bảo cho khoản vay 126 tỷ đồng của PDR tại MB chi nhánh Đà Nẵng, đáo hạn vào tháng 4/2030.

Phát Đạt muốn bán 99% cổ phần ở Công ty CP Đầu tư Bắc Cường với giá không thấp hơn 1.100 tỷ đồng.

Trong tháng 10, PDR cũng đã thông qua chủ trương chuyển nhượng 2 công ty khác trong hệ sinh thái. Cụ thể, PDR chuyển nhượng 79% vốn công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 - dù doanh nghiệp này chỉ mới thành lập vào ngày 4/9. PDR cũng cho phép chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long.

Tương tự, Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ (mã chứng khoán: HTG) vừa ra nghị quyết thoái toàn bộ 20% vốn tại Công ty CP May Hòa Thọ - Phú Ninh. Theo đó, HTG sẽ chuyển nhượng 400.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn May Hòa Thọ - Phú Ninh trong quý IV/2025.

Hội đồng quản trị HTG ủy quyền cho Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty triển khai thực hiện các thủ tục để thoái vốn, theo các nguyên tắc lựa chọn phương thức chuyển nhượng, đảm bảo công khai, minh bạch và có sự cạnh tranh về giá, tối đa lợi ích công ty và đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Công ty CP May Hòa Thọ - Phú Ninh được thành lập vào ngày 15/3/2012, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Chợ Lò ở xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng. May Hòa Thọ - Phú Ninh vận hành nhà máy diện tích 4.900 m2, lao động 540 người và đầu ra 1,2 triệu sản phẩm/năm, chuyên sản xuất sản phẩm quần tây. Tại thời điểm ngày 30/9, HTG ghi nhận phần lỗ hơn 1,8 tỷ đồng tại khoản góp vốn vào Công ty CP May Hòa Thọ - Phú Ninh.