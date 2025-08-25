Chiến Sĩ Quả Cảm tập 5: Lan Ngọc cùng dàn "Chị đẹp" tạo nhiều tình huống thử thách căng não

Tối 25/8, tập 5 Chiến Sĩ Quả Cảm lên sóng với chủ đề “Khi nỗi đau hóa thành sức mạnh”, mở đầu bằng phần huấn luyện giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên cao bằng xe thang cứu nạn, cứu hộ và ròng rọc thả chậm. Tại đây, các nữ nghệ sĩ khách mời gồm Salim, Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby bất ngờ xuất hiện trong vai nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 mét.

Chạm mặt nạn nhân trong nhiệm vụ, Long Hạt Nhài "đứng hình" khi trực tiếp tham gia giải cứu Salim - hậu phương của anh. "Trong thoáng chốc nhìn thấy vợ mình, tôi đã bị bối rối. Tuy nhiên, tôi hiểu được việc quan trọng nhất vẫn là đưa nạn nhân ra khỏi đó một cách an toàn nên ngay lập tức tôi đã trở lại công việc và hỗ trợ để đưa Salim ra ngoài" - Long Hạt Nhài chia sẻ.

Trong khi đó, Trang Pháp dành lời cho Kiều Minh Tuấn về sự chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ. Dẫu vậy, nữ ca sĩ cho biết bị giật mình vì nam diễn viên có chiến thuật tiếp cận nạn nhân đặc biệt: Đi không tạo ra tiếng động, khi lại gần sẽ lên tiếng, yêu cầu đối phương "bình tĩnh đi". Song Luân nhanh chóng cùng đồng đội giải cứu Minh Hằng thành công.

Đến nội dung giải cứu nạn nhân bằng ròng rọc, ba chiến sĩ Ngô Kiến Huy, Thành Trung, Tiến Luật phải đi cầu thang bộ lên tầng cao, ra sức trấn an Huyền Baby, giúp cô hạ cánh an toàn. Với hoàn cảnh này, Neko Lê trải lòng: "Đu dây ròng rọc này, tôi phải chịu đựng cảm giác sợ hãi là khi bước ra khỏi cửa sổ. Đó một cảm giác rất chông chênh".

Nhiệm vụ của các chiến sĩ căng thẳng hơn khi gặp nạn nhân là Ninh Dương Lan Ngọc, cô không chịu hợp tác, với lý do "nhà tôi đâu có bị cháy đâu mà bắt tôi lên đây vậy". Trước sự "khó tính" của nữ diễn viên, Tiến Luật đòi "đánh xỉu" rồi đưa xuống, Thành Trung thừa nhận: "Còn Lan Ngọc thì thôi, có biết sợ cái gì đâu, không hề sợ gì hết, dũng cảm đến phát sợ". Dẫu vậy, nhiều khán giả cho rằng, chính sự lém lỉnh, đặt ra nhiều câu hỏi về độ an toàn khi được giải cứu, tài sản cá nhân sau vụ cháy,... của Lan Ngọc giúp các chiến sĩ nhập vai thể hiện khả năng "nhảy số", trấn an nạn nhân trong nhiều tình huống khác nhau.

Trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy bất lực khi cùng Tiến Luật đối diện với một "nạn nhân quá mạnh": "Giải cứu Ninh Dương Lan Ngọc quá mệt mỏi", "Nếu chúng tôi sớm biết Lan Ngọc đang đợi phía trên thì xin nhường nhiệm vụ này cho đồng chí Liên Bỉnh Phát".

Sau phần huấn luyện kỹ năng trên cao, các chiến sĩ nhập vai cùng dàn khách mời bước vào hội thi chữa cháy, chia thành hai đội: Ra đây mà xem (Lan Ngọc, Huyền Baby, Salim) và Có gì mà xem (Trang Pháp, Minh Hằng, Khánh Vy - vợ Phan Mạnh Quỳnh).

Trong quá trình tranh sức, các nghệ sĩ nữ được trực tiếp làm quen với bình chữa cháy xách tay, lắp lăng vòi, chữa cháy và giải cứu nạn nhân. Netizen cười xỉu khi Lan Ngọc tiếp tục trở thành "hố đen", liên tục bị Tiến Luật và Ngô Kiến Huy "bóc phốt" vì tự tin đến mức không lắng nghe hướng dẫn và có màn thể hiện với các động tác hoàn toàn... lệch nhịp.

Dù vậy, Lan Ngọc bày tỏ: "Mặc trên mình bộ đồng phục của những người chiến sĩ thầm lặng, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng việc các anh làm".

Hai đội thi thể hiện tinh thần thi đấu, trải nghiệm hết mình. Tuy nhiên, đội Ra đây mà xem đã mắc lỗi nhỏ khi lắp lăng chưa chặt, khiến quá trình dập lửa bị chậm nhịp. Kết quả, đội của Khánh Vy, Minh Hằng và Trang Pháp giành chiến thắng.