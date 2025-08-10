Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Chiêm ngưỡng ‘hổ mang chúa’ Su-30MK2 hợp luyện diễu binh trên bầu trời

Hồng Vĩnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày này, bầu trời sân bay Kép ở tỉnh Bắc Ninh liên tục vang lên tiếng gầm của động cơ phản lực, khi các biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG lần lượt cất cánh, cơ động lấy độ cao, xếp thành các đội hình hợp luyện để chuẩn bị cho nhiệm vụ bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 .

z6887863059740-5903d1363ef9433a144001d52b89ffab.jpg
Tại sân bay quân sự Kép (Bắc Ninh), các biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG đang tích cực hợp luyện với cường độ cao nhất, sẵn sàng cho màn bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
z6887863050607-408ee74e90c7b722cee45bcdb57d32c6.jpg
Hai chiếc Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam rời đường băng cất cánh lên bầu trời. Được trang bị hai động cơ phản lực nên dù có trọng lượng lớn, Su-30MK2 vẫn có thể thực hiện nhiều thao tác bay phức tạp.
z6887863069880-e8fc7798e1402bc08a46ca18cab67795.jpg
z6887863248992-e698f2fb55b420724af75573a9c60a3e.jpg
z6887863269746-5b490dacca9c2ba5c058ec5bb5a53456.jpg
z6887863282686-18a40cddf6ad6b71ffff02d4ccdb7b1f.jpg

Bay biểu diễn theo đội hình đòi hỏi mỗi tổ bay phải giữ được đúng cự ly, tốc độ ở độ cao quy định, do đó các phi công sẽ cần thao tác chính xác trong suốt hành trình nhằm đảm bảo an toàn và tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt.

z6887932401270-e151159a06e6ff25c2e1cec14fd342e7.jpg
z6888357597430-37cb88bcd34499ee15348e007267e479.jpg
z6888427680886-5adc27c9d6c959d85eab9878def567a4.jpg
z6888357590547-f31cc5a28993c27924cf6250f7143c53.jpg
Những ngày này, tại sân bay Kép, không khí làm việc thực sự khẩn trương, trong khi các cán bộ kỹ thuật, thợ máy bận bịu chăm sóc "những chú chim sắt" thì đội ngũ phi công cũng tích cực chuẩn bị cho những chuyến bay hợp luyện đội hình.
z6887863107063-224d98bf70bcd8fa639733c6d6c356a0.jpg
z6887907358063-313974c778cc176936ad48b3e5e6b636.jpg
z6888357554168-17d03fa58186c1f1572e714e10d877b6.jpg
z6888357595372-fa5de117e2528be61a7de7d57406286b.jpg
Mỗi chiếc Yak-130 có phi hành hành đoàn 2 người. Đây là loại máy bay huấn luyện hiện đại có thể thực hiện nhiều thao tác bay mô phỏng tương tự các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 và thế hệ thứ 5.
z6887863124309-3190dabb34ed0485de23462d1073ee1f.jpg
z6887863133990-b95f10fef667ed3a7965ddabdc335829.jpg
z6887863337287-fac504e4fcf8a21cde57f18f95156d92.jpg
z6887886809869-08496c5a8ecc72c25066b295d1df58e1.jpg
Với quyết tâm cao nhất, những người lính Không quân Việt Nam đã sẵn sàng cho màn trình diễn ấn tượng, xứng tầm với sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
z6887863191820-3c847d5be9446479168c63350a06c645.jpg
z6888357629454-54fce69e06079df9c4f44b859233dd9d.jpg
z6888357509957-56164978c18dfabe8fcd0c62eecef59e.jpg
z6888843314348-9908ae1225eb706525dd122471f5249e.jpg
Đội hình L-39NG thuộc Trung đoàn Không quân 910 (Trường Sĩ quan Không quân) lần lượt tiến về phía đường băng. Đây là lần đầu tiên dòng máy bay huấn luyện đa năng này sẽ tham gia đội hình biểu diễn trong một sự kiện lớn của đất nước.
z6887863097826-74d23f4883d3c84968f5077ccda0c782.jpg﻿
z6887863331840-1ae92713a3e3d844af8da8574464f9cf.jpg
z6887863308404-fa58b926f34aa59b495ed8ac73b30f37.jpg
Việc tổ chức bay biên đội nhiều chiếc (4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc) đòi hỏi công tác chỉ huy, điều hành bay phải tỉ mỉ và khoa học. Mọi nhiệm vụ từ lý thuyết mặt đất, biểu diễn sa bàn đến thực hành bay đều được tiến hành cụ thể, hiệp đồng chặt chẽ giữa chỉ huy bay, phi công và các bộ phận mặt đất.
z6887886795418-86acd1ba1d7f7b72abd590b06be32d7e.jpg
z6888357535952-673d554db808e67e3f46737990ef250e.jpg﻿
Trước khi bắt đầu một buổi hợp luyện, ngay từ sáng sớm, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên đã thực hiện tỉ mỉ mọi công tác chuẩn bị, kiểm tra kỹ thuật nhằm đảm bảo máy bay hoạt động ổn định.
z6887863325212-46395f08418e584343bef6f61e1a8971.jpg
Trong dịp đại lễ A80, dự kiến sẽ có hàng chục máy bay các loại tham gia bay chào mừng, gồm các trực thăng họ Mi, máy bay vận tải Casa, máy bay huấn luyện đa năng Yak-130, L-39NG cùng các tiêm kích Su-30MK2.
z6888359080790-59d0c34182afca217a5b85e8b3112272.jpg
Sau mỗi chuyến bay luyện tập, các máy bay sẽ lần lượt hạ cánh quay lại nhà chứa để kiểm tra và bảo dưỡng chuẩn bị cho những buổi huấn luyện tiếp theo. Nhiệm vụ A80 lần này được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
z6889036025060-6a63b9644b6fc1efd62eb729533734d1.jpg
Biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG cơ động lấy độ cao, xếp thành đội hình đẹp mắt.
z6887886777967-3f22caace4ee1ebb130ac6b8fdbcfb41.jpg
Đến thời điểm hiện tại, các nội dung, kế hoạch bay huấn luyện đều được tiến hành chặt chẽ, khoa học. 100% cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ phi công đều nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ đặc biệt này.
z6887863164488-e119944cb0d634fa68a9478a1096776e.jpg
z6887863224163-6adc2e00233e3cd51cf77db4ac3a0585.jpg
Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam từng bay biểu diễn tại các sự kiện quan trọng như Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 và 2024, đại lễ kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước và được nhiều người dân hào hứng đón xem.
Hồng Vĩnh
#Chiêm ngưỡng Hổ mang chúa Su-30MK2 hợp luyện diễu binh trên bầu trời #Bộ Quốc phòng #diễu binh #diễu hành #nhiệm vụ A80 #Quân chủng Phòng không - Không quân #Yak-130 #L-39NG

Xem thêm

Cùng chuyên mục