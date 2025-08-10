Chiêm ngưỡng ‘hổ mang chúa’ Su-30MK2 hợp luyện diễu binh trên bầu trời

TPO - Những ngày này, bầu trời sân bay Kép ở tỉnh Bắc Ninh liên tục vang lên tiếng gầm của động cơ phản lực, khi các biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG lần lượt cất cánh, cơ động lấy độ cao, xếp thành các đội hình hợp luyện để chuẩn bị cho nhiệm vụ bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 .