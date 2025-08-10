Chiêm ngưỡng ‘hổ mang chúa’ Su-30MK2 hợp luyện diễu binh trên bầu trời

TPO - Những ngày này, bầu trời sân bay Kép ở tỉnh Bắc Ninh liên tục vang lên tiếng gầm của động cơ phản lực, khi các biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG lần lượt cất cánh, cơ động lấy độ cao, xếp thành các đội hình hợp luyện để chuẩn bị cho nhiệm vụ bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 .
Bay biểu diễn theo đội hình đòi hỏi mỗi tổ bay phải giữ được đúng cự ly, tốc độ ở độ cao quy định, do đó các phi công sẽ cần thao tác chính xác trong suốt hành trình nhằm đảm bảo an toàn và tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt.
Những ngày này, tại sân bay Kép, không khí làm việc thực sự khẩn trương, trong khi các cán bộ kỹ thuật, thợ máy bận bịu chăm sóc "những chú chim sắt" thì đội ngũ phi công cũng tích cực chuẩn bị cho những chuyến bay hợp luyện đội hình.
Mỗi chiếc Yak-130 có phi hành hành đoàn 2 người. Đây là loại máy bay huấn luyện hiện đại có thể thực hiện nhiều thao tác bay mô phỏng tương tự các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 và thế hệ thứ 5.
Với quyết tâm cao nhất, những người lính Không quân Việt Nam đã sẵn sàng cho màn trình diễn ấn tượng, xứng tầm với sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
Đội hình L-39NG thuộc Trung đoàn Không quân 910 (Trường Sĩ quan Không quân) lần lượt tiến về phía đường băng. Đây là lần đầu tiên dòng máy bay huấn luyện đa năng này sẽ tham gia đội hình biểu diễn trong một sự kiện lớn của đất nước.
Việc tổ chức bay biên đội nhiều chiếc (4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc) đòi hỏi công tác chỉ huy, điều hành bay phải tỉ mỉ và khoa học. Mọi nhiệm vụ từ lý thuyết mặt đất, biểu diễn sa bàn đến thực hành bay đều được tiến hành cụ thể, hiệp đồng chặt chẽ giữa chỉ huy bay, phi công và các bộ phận mặt đất.
Trước khi bắt đầu một buổi hợp luyện, ngay từ sáng sớm, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên đã thực hiện tỉ mỉ mọi công tác chuẩn bị, kiểm tra kỹ thuật nhằm đảm bảo máy bay hoạt động ổn định.