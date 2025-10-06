Chị gái của Jisoo BLACKPINK và sức hút khác biệt trong nền công nghiệp giải trí

SVO - Kim Ji Yoon, chị gái của Jisoo, thành viên nhóm nhạc nữ K-pop đình đám BLACKPINK, từ lâu đã là một cái tên quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ K-pop. Vẻ đẹp nổi bật, hao hao Jisoo của cô càng được chú ý hơn nữa, vài năm trước, khi cô lần đầu tiên tiết lộ mình đã là mẹ của hai đứa con.

Sức mạnh của gen di truyền thực sự đáng kinh ngạc. Khi nhìn vào thế hệ thứ hai hoặc anh chị em ruột của những người nổi tiếng, bạn thường thấy họ sở hữu ngoại hình nổi bật và tài năng vượt trội.

Nhìn Kim Ji Yoon ít ai nghĩ rằng, cô là mẹ của hai đứa con học tiểu học.

Kim Ji Yoon trước đây từng là tiếp viên hàng không của Korean Air và là nhân viên chăm sóc khách hàng của SKT, và hiện đang hoạt động với tư cách một influencer. Sau khi thu hút được 558.000 người theo dõi thông qua các hoạt động đa dạng của mình, gần đây cô đã thử sức với một thử thách khác. Cô sẽ tham gia chương trình sống còn về thương mại điện tử trực tiếp của ENA, Superseller: Incentive Game, phát sóng vào tháng Mười. Ngay cả khi cô ấy xuất hiện thoáng qua trong chương trình There's a Country for Children của KBS vào năm 2019 mà không tiết lộ mình là chị gái của Jisoo (BLACKPINK), cô ấy vẫn thu hút sự chú ý nhờ biệt danh trước đây của mình, "Gunpo Han Hyo Joo" (Han Hyo Joo của Gunpo).

Kim Ji Yoon cũng chia sẻ về mối liên hệ với em gái Jisoo: "Tôi cố tình không liên lạc thường xuyên với em ấy. Jisoo thích ở một mình, nên tôi bảo cô ấy cứ thư giãn khi cần. Khi các em ấy hoạt động, tôi thường hỏi thăm và nhắn tin kiểu như "Em thật tuyệt vời, chúc mừng em". Dù tôi có vẻ thờ ơ, nhưng đó là cách hai chị em chúng tôi quan tâm đến nhau.

Chính cách sống 'chăm chỉ không ngại ngùng' đã tạo nên sự tự tin và thành công của một Kim Ji Hoon không hề cảm thấy áp lực khi có em gái là một ngôi sao toàn cầu: "Chúng tôi không can thiệp vào công việc của nhau. Tuy nhiên, mọi người lại nói tôi thành công là nhờ chị gái của Jisoo, và điều đó thật đáng buồn. Thật lòng mà nói, tôi không thích bị giới thiệu là "chị gái của Jisoo BLACKPINK". Nhưng vì tôi là chị nên tôi đã xuất hiện trên chương trình để quảng bá cho chính Kim Ji Yoon".

Kim Ji Hoon từng mơ ước trở thành người nổi tiếng: "Hồi trung học, mỗi lần đến Myeongdong là tôi lại nhận được hàng tá danh thiếp từ các công ty giải trí. Chính vì vậy, tôi đã có mong muốn được làm điều đó. Nhưng lúc ấy, khát khao học tập và đạt được thành tích tốt của tôi lại mạnh mẽ hơn một chút. Bố tôi cũng muốn tôi vào một trường đại học tốt, và tôi không muốn đi ngược lại mong muốn của bố mẹ. Anh trai tôi hoàn toàn không có hứng thú với ngành giải trí. Anh ấy ít nói và là một người trầm tính. Ngược lại, em gái tôi bắt đầu cuộc sống thực tập sinh từ rất sớm".

Kim Ji Hoon: "Chồng và các con tôi là nguồn sức mạnh to lớn cho tôi. Chúng rất thích nhìn mẹ mình đương đầu với thử thách. Hồi còn làm tư vấn viên, toàn bộ tiền lương của tôi đều được đưa cho người trông trẻ. Tôi cũng phải đi khám thường xuyên vì lý do công việc. Nhưng tôi rất vui khi được học hành thâu đêm và làm việc. Tất nhiên, tôi cũng thích dành thời gian cho con cái. Tôi tin rằng, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Nếu ở bên chúng cả ngày, tôi sẽ chỉ cằn nhằn chúng nhiều hơn. Nhưng giờ, tôi đã làm được điều mình muốn, về nhà và chăm sóc con cái, tôi có thể tập trung hơn. Chồng tôi cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ấy chuyển văn phòng về gần nhà hơn, nên tôi có thể đi lại thuận tiện. Bố mẹ chồng tôi cũng chạy đến đón tôi mỗi khi tôi đi công tác".