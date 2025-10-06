Chị gái của Jisoo BLACKPINK và sức hút khác biệt trong nền công nghiệp giải trí

SVO - Kim Ji Yoon, chị gái của Jisoo, thành viên nhóm nhạc nữ K-pop đình đám BLACKPINK, từ lâu đã là một cái tên quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ K-pop. Vẻ đẹp nổi bật, hao hao Jisoo của cô càng được chú ý hơn nữa, vài năm trước, khi cô lần đầu tiên tiết lộ mình đã là mẹ của hai đứa con.
Sức mạnh của gen di truyền thực sự đáng kinh ngạc. Khi nhìn vào thế hệ thứ hai hoặc anh chị em ruột của những người nổi tiếng, bạn thường thấy họ sở hữu ngoại hình nổi bật và tài năng vượt trội.
Kim Ji Yoon trước đây từng là tiếp viên hàng không của Korean Air và là nhân viên chăm sóc khách hàng của SKT, và hiện đang hoạt động với tư cách một influencer. Sau khi thu hút được 558.000 người theo dõi thông qua các hoạt động đa dạng của mình, gần đây cô đã thử sức với một thử thách khác. Cô sẽ tham gia chương trình sống còn về thương mại điện tử trực tiếp của ENA, Superseller: Incentive Game, phát sóng vào tháng Mười. Ngay cả khi cô ấy xuất hiện thoáng qua trong chương trình There's a Country for Children của KBS vào năm 2019 mà không tiết lộ mình là chị gái của Jisoo (BLACKPINK), cô ấy vẫn thu hút sự chú ý nhờ biệt danh trước đây của mình, "Gunpo Han Hyo Joo" (Han Hyo Joo của Gunpo).
Chính cách sống 'chăm chỉ không ngại ngùng' đã tạo nên sự tự tin và thành công của một Kim Ji Hoon không hề cảm thấy áp lực khi có em gái là một ngôi sao toàn cầu: "Chúng tôi không can thiệp vào công việc của nhau. Tuy nhiên, mọi người lại nói tôi thành công là nhờ chị gái của Jisoo, và điều đó thật đáng buồn. Thật lòng mà nói, tôi không thích bị giới thiệu là "chị gái của Jisoo BLACKPINK". Nhưng vì tôi là chị nên tôi đã xuất hiện trên chương trình để quảng bá cho chính Kim Ji Yoon".