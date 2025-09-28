Cháy một cửa hàng thực phẩm ở Cần Thơ

TPO - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) - nơi kinh doanh nguyên phụ liệu, máy móc, dụng cụ ngành bánh và pha chế.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ hoả hoạn xảy ra vào tối 27/9, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ bên trong căn nhà chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy, khiến người dân hốt hoảng tháo chạy ra xa. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Cần Thơ huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do khối lượng hàng hóa lớn, đám cháy liên tục bùng phát mạnh, khói lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

Lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế. May mắn, chủ nhà kịp thời thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Theo gia đình, đây chỉ là điểm trưng bày hàng hóa nên thiệt hại tài sản không quá lớn.

Sáng 28/9, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.