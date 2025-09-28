Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy một cửa hàng thực phẩm ở Cần Thơ

Xuân Lương - Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ) - nơi kinh doanh nguyên phụ liệu, máy móc, dụng cụ ngành bánh và pha chế.

Thông tin ban đầu cho thấy, vụ hoả hoạn xảy ra vào tối 27/9, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ bên trong căn nhà chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy, khiến người dân hốt hoảng tháo chạy ra xa. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Cần Thơ huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do khối lượng hàng hóa lớn, đám cháy liên tục bùng phát mạnh, khói lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

z7057762545953-007e3376f4a045751a64ff3d7f0c948a.jpg
Lực lượng chức năng huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường.

Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế. May mắn, chủ nhà kịp thời thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Theo gia đình, đây chỉ là điểm trưng bày hàng hóa nên thiệt hại tài sản không quá lớn.

Sáng 28/9, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

z7057762545400-d66433261a6173108e4e28b37c430ae5.jpg
z7057762546332-0d042020795b611b494d69816f3b445d-272.jpg
Hiện trường vụ cháy.
z7057762556291-b2f2d54acce82a0788483f2c3f29c539-651.jpg
Nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi.
Xuân Lương - Nhật Huy
#hỏa hoạn #Cần Thơ #cửa hàng nguyên liệu thực phẩm #cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục