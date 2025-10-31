Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Châu Bùi tung màn biến hình lần 2 ở Halloween năm nay, đố bạn nhận ra nhân vật nào?

Hoài Nam - Ảnh: FBNV

HHTO - Nếu như màn hóa trang thành công chúa tóc dài Rapunzel quá dễ đoán, thì lần biến hình lần 2 của Châu Bùi lại khó nhận diện hơn nhiều.

chau-bui-3.jpg
chau-bui-5.jpg

Halloween năm nào cũng vậy, Châu Bùi luôn là một trong những sao Việt có màn hóa trang ấn tượng, sáng tạo nhất. Năm nay, Châu Bùi cùng Binz đã hóa thân thành công chúa tóc dài Rapunzel và chú ếch xanh cực hài hước. Nhưng ngoài ra, nàng fashionista còn có màn biến hình thứ hai gây bất ngờ hơn nhiều.

chau-bui-8.jpg
chau-bui-7.jpg

Trong bộ ảnh, Châu Bùi gây chú ý với màu tóc trắng ấn tượng, cùng gương mặt đầy những vết nứt, đứng giữa bối cảnh âm u hoang tàn. Chắc chắn bạn khó mà nhận ra Châu Bùi đang hóa thân thành nhân vật nào, bởi bộ phim này mới chuẩn bị công chiếu.

chau-bui-2.jpg

Đó chính là phần tiếp theo của series Predator xoay quanh những quái vật đáng sợ ngoài hành tinh. Predator: Badlands (Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc) xoay quanh màn hợp tác không ai ngờ giữa tên quái thú ở tuổi thiếu niên tên Dek, và nữ người máy mất nửa người tên Thia đang vô tình bị mắc kẹt ở hành tinh nguy hiểm nhất vũ trụ.

chau-bui-10.jpg
chau-bui-11.jpg

Châu Bùi đã hóa trang thành nhân vật người máy Thia, với chi tiết gây sốc nhất là chỉ còn nửa thân trên, còn nửa thân dưới biến mất hoàn toàn. Trong một bức ảnh, “Thia” Châu Bùi bị tên quái thú nhấc bổng lơ lửng giữa không trung để lộ cơ thể toàn máy móc.

chau-bui-6.jpg

Trong Predator: Badlands, vai người máy Thia do nữ diễn viên Elle Fanning thể hiện. So với phiên bản Hollywood, Châu Bùi không hề lép vế chút nào, dù là về nhan sắc hay biểu cảm, khi thì mạnh mẽ, lúc lại mong manh. Và màn biến hình này đã giúp Châu Bùi giữ vững phong độ “tay đua” hàng đầu cho đại chiến hóa trang Halloween hàng năm.

Hoài Nam - Ảnh: FBNV
#Châu Bùi #Châu Bùi hóa trang #Predator: Badlands #Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc

