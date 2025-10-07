Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cháu bé 10 tuổi ở Sơn La bị nước lũ cuốn tử vong khi chơi bên suối

Viết Hà
TPO - Cháu S cùng bạn ra chơi tại khu vực bờ suối. Trong lúc nô đùa, S không may trượt chân rơi xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi...

a1.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé bị lũ cuốn trôi.

Sáng 7/10, UBND phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Chiều 6/10, trên địa bàn xảy ra vụ việc cháu bé 10 tuổi trượt chân ngã xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi.

Cụ thể theo UBND phường Mộc Sơn, khoảng 17h ngày 6/10, cháu Hoàng N.S (NS 2014, trú tại phường Mộc Sơn) cùng bạn ra chơi tại khu vực bờ suối. Trong lúc nô đùa, cháu S không may trượt chân rơi xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Mộc Sơn đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn, nước suối chảy xiết và trời tối nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

a2.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Sơn La dầm mình trong nước nhiều giờ để tìm kiếm cháu bé.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.

Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Viết Hà
