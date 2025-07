Châu Âu quay cuồng trong nắng nóng, hàng ngàn trường học đóng cửa

TPO - Hơn 1.000 trường học phải đóng cửa trên khắp nước Pháp và tầng cao nhất của Tháp Eiffel đóng cửa với khách du lịch khi đợt nắng nóng nghiêm trọng bao trùm châu Âu.

Biển Địa Trung Hải đang ấm hơn 6 độ C so với mức bình thường vào thời điểm này trong năm, đạt kỷ lục lên tới 30 độ C tại biển Balearic của Tây Ban Nha, cơ quan khí tượng Aemet của nước này cho biết.

Cơ quan khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) cho biết châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Các đợt nắng nóng cực đoan xảy ra sớm hơn trong năm và kéo dài sang những tháng sau đó.

Tại Pháp, nhiệt độ dự kiến ​​đạt đỉnh vào ngày 2/7, lên tới 40 - 41 độ C ở một số khu vực và 36 - 39 độ C ở hầu hết các khu vực khác.

Ngày 1/7, Bộ Giáo dục Pháp cho biết khoảng 1.350 trường học sẽ đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần do thời tiết nóng. Tầng trên cùng của Tháp Eiffel sẽ đóng cửa từ ngày 2-3/7, và du khách được khuyến cáo nên uống nhiều nước.

Nhiệt độ cực đoan cũng làm tăng nguy cơ cháy đồng ruộng, vào thời điểm nông dân Pháp - quốc gia sản xuất ngũ cốc lớn nhất EU, bắt đầu thu hoạch vụ mùa năm nay.

Một số nông dân đã làm việc suốt đêm để không phải đi làm vào ban ngày. Tại vùng Indre ở miền trung nước Pháp, nơi đã xảy ra ​​một loạt vụ cháy đồng ruộng kể từ cuối tháng 6, chính quyền cấm người dân làm việc trên đồng ruộng từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

Cảnh báo về sức khỏe được ban hành trên khắp châu Âu, khuyến cáo người dân và khách du lịch tìm cách giữ mát.

Theo Swiss Re, nhiệt độ cực đoan khiến 480.000 người tử vong mỗi năm trên toàn thế giới, nhiều hơn cả số người thiệt mạng vì lũ lụt, động đất và bão.

Bình Giang