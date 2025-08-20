Châu Âu đã học được cách nịnh Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã học được đôi điều về đàm phán theo phong cách Tổng thống Mỹ Donald Trump, giống như phương pháp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin áp dụng thành công.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 18/8. (Ảnh: NYT)

Trong suốt 7 tháng qua, các nhà lãnh đạo phương Tây có vẻ đã trải qua một khóa học chuyên sâu về cách làm việc hiệu quả với nhà lãnh đạo Mỹ. Lần lượt, các tổng thống và thủ tướng của châu Âu đến thăm Washington, rút ra đủ loại bài học về cách tốt nhất để đối thoại với nhà lãnh đạo khó đoán ngồi sau chiếc bàn lớn trong căn phòng dát vàng hình bầu dục.

Dường như, chính Tổng thống Ukraine Zelensky học được nhiều nhất kể từ chuyến thăm lần trước, khi ông bị chế giễu vì không mặc vest, bị mắng là không đủ tôn trọng và cuối cùng bị tiễn sớm.

Lần này, nhà lãnh đạo Ukraine xuất hiện tại Phòng Bầu dục với vẻ ngoài trang trọng hơn, thể hiện khiếu hài hước và chuyển một lá thư cho đệ nhất phu nhân.

"Tôi không thể tin được. Tôi thích nó. Nhìn ông này", Tổng thống Mỹ Trump nói khi nhìn Tổng thống Zelensky trong bộ vest đen mới.

Tại Phòng Bầu dục, ông Zelensky lại gặp Brian Glenn - phóng viên đã chỉ trích ông về trang phục lần trước ở Phòng Bầu dục. Phóng viên Glenn nói với ông Zelensky, rằng giờ ông "trông thật tuyệt vời". Ông Zelensky hùa theo: "Ông vẫn mặc bộ đó. Ông thấy đấy, tôi đã thay đổi, còn ông thì không". Mọi người đều cười.

Tổng thống Ukraine chuyển một bức thư của phu nhân đến bà Melania Trump. Tổng thống Trump có vẻ rất phấn khích vì điều này. "Không phải cho ngài, mà là cho vợ ngài", ông Zelensky nói khi ông Trump cầm bức thư trên tay. Điều này khiến ông Trump cười lớn. "Tôi muốn nó!", tổng thống Mỹ nói.

Đến chiều muộn, ông Trump và ông Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Ý, Pháp và Phần Lan tham dự bữa tiệc chiêu đãi. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen cũng có mặt. Cả hai cũng đã phải nỗ lực tìm ra cách làm việc với ông Trump. Giờ đây, họ ngồi lại với nhau và cố gắng phối hợp.

Họ ngồi quanh bàn, cảm ơn Tổng thống Trump vì tất cả những gì ông đã làm, đồng thời nhẹ nhàng đưa ra những lời kêu gọi cụ thể về đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine và lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Nỗ lực cư xử tinh tế suýt thất bại khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn là vô cùng quan trọng.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đến Alaska gặp nhà lãnh đạo Nga với mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng ông thay đổi quan điểm sau khi không đạt được điều này. Lập trường công khai của ông hiện nay là không cần lệnh ngừng bắn để tiếp tục đàm phán.

Khi Thủ tướng Merz khăng khăng điều ngược lại mới đúng, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt ông Trump. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện sau đó lại được điều chỉnh để giữ bầu không khí dễ chịu.

Ngoại giao và tâm lý học

Các nhà lãnh đạo châu Âu ở đó để xử lý một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Điều đó có nghĩa là họ cũng phải kiểm soát tâm trạng của một người đàn ông nổi tiếng thất thường.

Ai là người thành thạo hơn trong việc lấy lòng ông Trump, ông Putin hay người châu Âu? Sau khi nhà lãnh đạo Nga có cuộc gặp trực tiếp ông Trump tại Anchorage ngày 15/8, tổng thống Mỹ đã nhượng bộ trước quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine.

Cách thức của cuộc gặp lần này là ngoại giao kết hợp với tâm lý học.

Ông Trump liên tục nhắc đến quan điểm của ông Putin. "Tổng thống Putin muốn mọi chuyện kết thúc", ông nói và liên tục nhắc đến việc cần gọi điện cho ông Putin để cập nhật tình hình cuộc họp.

Trong khi đó, các nước châu Âu tỏ ra thờ ơ mỗi khi nhắc đến nhà lãnh đạo Nga.

Nhưng đến cuối ngày 18/8, có vẻ người châu Âu đã học được nhiều điều.

"Tôi đã có cuộc gặp rất tốt đẹp với các vị khách quý", ông Trump viết trên mạng xã hội sau khi tiếp các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu.