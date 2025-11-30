Chàng trai Y khoa với đam mê theo đuổi lĩnh vực giáo dục cộng đồng

SVO - Trần Thanh Bảo, sinh năm 2001, là gương mặt nổi bật sau hơn 6 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cộng đồng và môi trường. Hiện anh là bác sĩ tập huấn sơ cấp cứu, nhưng Bảo từng tham gia Điều phối nhân sự của Mạng lưới Thanh niên vì Khí hậu YNet Việt Nam giai đoạn 2022 – 2024. Bảo cũng là đồng tác giả trong “Báo cáo Thanh niên Việt Nam về Hành động vì Khí hậu 2022” do Cục Biến đổi khí hậu và UNDP công bố.

Thanh Bảo là một bác sĩ trẻ hiện công tác tại Phòng Đào tạo, Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế, đồng thời đảm nhiệm vai trò tập huấn sơ cấp cứu tại Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing. Ngoài chuyên môn y khoa, Bảo còn có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục cộng đồng và truyền thông về phát triển bền vững (SDGs). Không chỉ tạo dấu ấn trong các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và môi trường, anh còn tự viết và xuất bản ebook ‘Viết CV có khó đâu!’, như một cách chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các bạn trẻ trên hành trình nghề nghiệp nhằm hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho giới trẻ, đồng thời gây quỹ cho trạm cứu hộ chó mèo. Với vai trò dẫn dắt ở ba chương trình khác nhau, Bảo đã đồng hành và hỗ trợ hơn 20 bạn trẻ phát triển kỹ năng mềm cũng như định hình con đường nghề nghiệp. Trước khi bước vào những hành trình ấy, anh từng phụ trách quản lý 20 học sinh mầm non – trong đó hơn một phần tư là các em nhỏ đặc biệt.

Chia sẻ về hành trình đến với giáo dục cộng đồng, Bảo kể rằng niềm quan tâm về việc chia sẻ các kiến thức bảo vệ môi trường và các vấn đề về giới đã xuất hiện từ thời phổ thông. Đó là nền tảng để Bảo tham gia nhiều sự kiện, làm việc với các tổ chức về SDGs khi lên đại học. Bảo ý thức được rằng, việc truyền thông, giáo dục có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, nhất là với giới trẻ.

Tuy nhiên, việc quyết định theo đuổi con đường này bắt đầu từ những ký ức tuổi thơ ở vùng quê nghèo Gia Lai – nơi kề bên Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Chứng kiến rừng bị tàn phá, động vật hoang dã bị mua bán công khai ngoài chợ, đặc biệt là hình ảnh một chú rùa núi vàng bị nhốt trong chiếc lồng sắt nhỏ, một đứa trẻ như Bảo đã sớm hình thành tinh thần bảo vệ môi trường và mong muốn hành động để thay đổi thực tại.

Chính những trải nghiệm thực tế trở thành hạt giống đầu tiên nuôi dưỡng nhận thức của Bảo về vấn đề môi trường, trách nhiệm cá nhân và tầm quan trọng của giáo dục.

Người truyền cảm hứng lớn nhất cho Thanh Bảo chính là mẹ – một giáo viên mầm non ở Gia Lai, người có gần 30 năm đi qua từng bản làng, mái nhà để vận động các em nhỏ đến trường: “Nhìn thấy sự bền bỉ và tình yêu nghề của mẹ, mình hiểu rằng giáo dục không chỉ là công việc, mà là sự cống hiến cho thế hệ tương lai”, Bảo chia sẻ. Đó cũng là lý do dù theo học Y khoa, anh vẫn dành một phần lớn thời gian và tâm huyết cho giáo dục cộng đồng, bất chấp nhiều ý kiến cho rằng anh “quá tham lam”.

Với Bảo, điều quý giá nhất trong công việc không đến từ những thành tích được ghi nhận trên giấy tờ mà từ những thay đổi rất đời thường, như việc học viên trong lớp sơ cấp cứu tự xử lý được những vết thương tại nhà sau khi tham gia tập huấn. “Những điều tưởng nhỏ lại là động lực lớn để mình tiếp tục hành trình”, anh nói.

Với khối lượng công việc lớn, Bảo lựa chọn ưu tiên công việc quan trọng theo đúng giai đoạn.

Chàng trai sinh năm 2001 thừa nhận anh phải đối mặt nhiều thử thách, đặc biệt khi không có nền tảng sư phạm bài bản. Anh từng bị từ chối vì không đúng chuyên môn, hay lúng túng khi đứng trước lớp có học viên quá nghịch. Có lúc Bảo tự hỏi liệu một sinh viên Y có đang đi lệch hướng khi theo đuổi giáo dục cộng đồng hay không. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều quay về câu hỏi cốt lõi: “Mình làm việc này vì điều gì?”. Và chính câu trả lời ấy đã giúp anh tiếp tục.

Chuyên nghiệp – Tử tế – Tận tâm là ba từ Trần Thanh Bảo nói về bản thân.

Đó không chỉ là tính từ mô tả chính mình, mà là kim chỉ nam của Bảo. Anh luôn giữ tác phong chuyên nghiệp, lấy sự tử tế làm mục tiêu và phục vụ học viên bằng tất cả sự tận tâm. Trần Thanh Bảo cho biết anh sẽ tiếp tục tập trung vào vai trò bác sĩ tập huấn sơ cấp cứu, đồng thời phát triển các nền tảng học tập mới về giáo dục sức khỏe và y khoa. Song song, anh vẫn dành thời gian bồi dưỡng thêm kỹ năng sư phạm – điều mà anh luôn trân trọng.

Dù từng có lúc kiệt sức, nhưng nhìn lại hành trình giúp Thanh Bảo biết rằng việc sắp xếp lại bản thân luôn khả thi nếu có đủ lý do để tiếp tục.

Chàng trai Thanh Bảo muốn gửi gắm tới các bạn trẻ đang làm công tác giáo dục: “Dù là gia sư, giảng viên, nhân viên truyền thông, người viết sách hay làm công tác xã hội… công việc giáo dục nào của bạn đều đáng quý. Hãy tiếp tục hành trình và đừng quên rằng dạy học cũng là một cách để học tập”.

SDGs (Sustainable Development Goals – SDGs) là những tổ chức làm việc vì mục tiêu xây dựng một xã hội bền vững hơn, tốt hơn cho con người và hành tinh nhằm thúc đẩy 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững do Liên Hợp Quốc đặt ra.

(Ảnh: NVCC)