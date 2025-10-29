Cầu phao Phong Châu kết thúc sứ mệnh: Phục vụ hơn 5 triệu lượt người và phương tiện

TPO - Trong 1 năm thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao Phong Châu, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công bình đã bảo đảm giao thông an toàn trong 336/360 ngày, phục vụ gần 5 triệu lượt người và phương tiện qua lại.

Đại tá Trần Văn Tuấn - Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 249, phát biểu tại hội nghị.

Ngày 29/10, Lữ đoàn Công binh 249 tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại cầu phao Phong Châu. Đây là nhiệm vụ đột xuất, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu (xảy ra ngày 9/9/2024), bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt cho nhân dân hai bên bờ sông Hồng.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Tuấn - Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 249, cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Binh chủng, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã thành lập Sở chỉ huy phía trước, huy động 160 cán bộ, chiến sĩ cùng 80 phương tiện cơ giới cơ động đến khu vực thực địa.

Lực lượng Công Binh đảm bảo gần 5 triệu lượt người và phương tiện qua lại cầu phao Phong Châu.

Trong điều kiện địa hình phức tạp, bến Phong Châu bị phá hủy nặng, đơn vị đã khẩn trương nạo vét, gia cố, thả hơn 7.500m³ đá, đóng 58 cọc thép, hoàn thiện đường ra vào bến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắc cầu phao nối liền hai bờ Tam Nông – Phùng Nguyên.

Trong 1 năm, Lữ đoàn đã bảo đảm giao thông an toàn gần 5 triệu lượt người và phương tiện qua lại, trong đó có hơn 1,8 triệu lượt ô tô, 2,7 triệu lượt mô tô, xe ba bánh và hàng trăm nghìn lượt xe thô sơ, người đi bộ. Khi lưu tốc nước vượt ngưỡng an toàn, đơn vị đã 27 lần cắt cầu chuyển sang phà quân sự phục vụ người dân.

Tư lệnh Binh chủng Công binh tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại khu vực cầu phao Phong Châu. Phóng viên Nguyễn Viết Hà của báo Tiền Phong (đứng thứ 6 từ phải sang) được tặng bằng khen dịp này.

Song song với đó, Lữ đoàn 249 đã thi công bến vượt kiên cố hai bên bờ sông với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá, bê tông, hoàn thành công trình vào tháng 6/2025, đáp ứng yêu cầu chiến lược lâu dài và phục vụ huấn luyện, tác chiến sau này. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương được triển khai chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phong Châu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các ban, ngành Trung ương đã trực tiếp thăm, kiểm tra, biểu dương tinh thần 'dám nghĩ, dám làm, vì nhân dân phục vụ' của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 – hình ảnh sáng đẹp của Bộ đội Công binh trong thời kỳ mới", Đại tá Trần Văn Tuấn nhấn mạnh.

Người dân bịn rịn chia tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 về đơn vị.

Với những thành tích đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Lữ đoàn và 1 cá nhân; 8 tập thể, 32 cá nhân được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Phú Thọ, Binh chủng Công binh và UBND xã Tam Nông khen thưởng. Bộ Tư lệnh Binh Chủng Công Binh đang đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lữ đoàn 249.