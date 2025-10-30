Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cấp xã, phường ở Hà Nội cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke

TPO - Theo phân cấp mới, UBND phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý.

Ngày 29/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành quyết định pháp quy về việc phân cấp thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng là các Sở, ban, ngành, UBND các phường, xã; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn.

Quyết định này quy định phân cấp cho UBND phường, xã thực hiện cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. UBND phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện trong quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Du lịch, Tài chính, Y tế, Công an Thành phố, các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước theo quy định và chức năng, nhiệm vụ được giao đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/11/2025.

