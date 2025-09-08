Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Các bị cáo được giảm án

TPO - HĐXX phúc thẩm tuyên giảm án cho cả 6 bị cáo trong vụ án. Trong đó có bị cáo được tuyên bằng thời gian tạm giam và được trả tự do, 2 bị cáo được hưởng án treo.

Chiều nay (8/9), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, HĐXX phúc thẩm Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) khiến 32 người tử vong xảy ra ra vào tháng 9/2022.

Các bị cáo trong vụ án.

HĐXX phúc thẩm đã tuyên phạt 3 bị cáo là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Dương, gồm: Phạm Quốc Hùng 6 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù); Phạm Thị Hồng 6 năm tù (án sơ thẩm 7 năm 6 tháng tù); Vũ Trường Sơn 3 năm tù, cho hưởng án treo (án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù).

Bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) bị tuyên phạt 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm tù) và bị cáo Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình) 3 năm tù, cho hưởng án treo (án sơ thẩm 5 năm tù).

Cả 5 bị cáo Hùng, Hồng, Luân, Sơn và Xuân được xác định cùng phạm tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu đại úy, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An cũ) mức án tù bằng thời gian tạm giam là 2 năm 11 tháng 1 ngày (án sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo HĐXX, tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Xuân, Hùng, Sơn, Luân cùng thừa nhận sai phạm và xin xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Bị cáo Phạm Thị Hồng giữ nguyên kháng cáo kêu oan, trình bày không nhận thầu thi công hệ thống phòng PCCC cho quán karaoke An Phú.

HĐXX phúc thẩm ghi nhận các bị cáo Xuân, Hùng, Sơn, Luân có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như đã khắc phục hậu quả, được bị hại xin giảm án nên giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Hồng dù kêu oan nhưng có chủ động hỗ trợ cho gia đình các bị hại, thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả nên dù bác kháng cáo kêu oan nhưng HĐXX vẫn xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này.

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương cũ, tuyên ngày 30/10/2024 có kháng cáo của bị cáo.

Theo nội dung vụ án, ngày 6/9/2022, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra sự cố chập điện tại đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng 204, phòng 206. Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội, lan ra toàn bộ quán karaoke. Thời điểm cháy, quán có 60 người là khách và nhân viên quán.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đến hiện trường chữa cháy. Sau một ngày nỗ lực dập lửa, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể. Ngoài ra, vụ cháy còn làm 17 người khác bị thương.