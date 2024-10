Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong: Cựu cảnh sát phủ nhận cáo buộc

TPO - Tại phiên tòa, cựu cảnh sát Phạm Thị Hồng phủ nhận là người thi công hệ thống PCCC cho quán karaoke bị hỏa hoạn 32 người chết. Bị cáo này chỉ thừa nhận giới thiệu người làm cho chủ quán karaoke An Phú.

Hôm nay (25/10), sang ngày xét xử thứ 2 của phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo và người liên quan.

Tại phiên tòa chiều 24/10, 1 trong 4 bị cáo là cựu công an PCCC là bị cáo Phạm Thị Hồng đã phủ nhận là người nhận thầu hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú.

Cụ thể, bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Cảnh sát PCCC Bình Dương) khai rằng, bị cáo không nhận thi công cho quán karaoke An Phú, không liên hệ với cha của bị cáo Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú) để mua trang thiết bị PCCC, không nhờ bị cáo Nguyễn Duy Linh (cựu Trung tá, Đội trưởng Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thi công.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Thị Hồng khai chỉ có giới thiệu bị cáo Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Thái Bình) và Nguyễn Duy Linh cho ông Lê Anh Xuân để thi công.

HĐXX cho hỏi bị cáo Xuân về lời khai của bị Hồng nêu trên, trả lời HĐXX, bị cáo Xuân nói có 2 lần nói chuyện với bị cáo Hồng, một lần đưa cho bị cáo Hồng 50 triệu đồng theo yêu cầu của cha bị cáo Xuân, một lần thì bị cáo Hồng gọi điện cho Xuân nói chưa đưa đủ tiền cho Hồng và ông Xuân trả lời là để hỏi lại cha của ông Xuân vì ông Xuân không biết cha của ông thuê bà Hồng thi công từ lúc nào.

Trả lời HĐXX, bị cáo Luân cũng nói rằng lời khai của Hồng là không đúng, theo ông Luân thì khi được Hồng nhờ ký vào các giấy tờ thì ông Luân vì nể nang nên đã đồng ý ký.

Tại cáo trạng công bố trong phiên tòa này, Viện Kiểm sát nêu rằng bà Phạm Thị Hồng là người nhận thi công hệ thống PCCC của Cơ sở An Phú. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, đủ cơ sở khẳng định vào năm 2017, bà Hồng không có tư cách pháp nhân, không được cấp giấy phép kinh doanh lĩnh vực PCCC nhưng đã nhận hợp đồng thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy của Cơ sở An Phú.

Bà Hồng đã lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng (cựu cán bộ Cảnh sát PCCC Bình Dương) tác động nhờ Hùng kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của Cơ sở An Phú, Hùng đồng ý.

Do bà Hồng không có tư cách pháp nhân nên bà Hồng nhờ Nguyễn Thành Luân ký hợp thức hóa vào biên bản nghiệm thu do Phạm Quốc Hùng lập.

“Như vậy, Phạm Thị Hồng nhận làm dịch vụ thi công hệ thống PCCC của Cơ sở An Phú nhưng không đủ điều kiện hành nghề dịch vụ PCCC theo quy định tại Điều 46 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014, của Chính phủ” - Cáo trạng nêu.

Cũng theo cáo trạng thì bà Phạm Thị Hồng đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về PCCC” theo điểm a, khoản 3, Điều 313 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt từ 7 -12 năm tù.

Ngoài bà Hồng phủ nhận cáo trạng, tại phiên tòa các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu.

Trả lời HĐXX bị cáo Lê Anh Xuân khai rằng, thời điểm xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú bị cáo Xuân đang ở nhà. Khi biết quán bị cháy, bị cáo đến nơi thì thấy nhân viên quán đang chữa cháy. Bị cáo Xuân thừa nhận mình có thiếu sót.

Bị cáo Vũ Trường Sơn (cựu Cảnh sát PCCC Bình Dương) khai tại tòa là vào năm 2017, khi được phân công nhiệm vụ và tiếp nhận hồ sơ thiết kế về Cơ sở An Phú do bộ phận tiếp dân đưa qua, bị cáo Sơn thấy hồ sơ có một số vấn đề chưa đảm bảo quy chuẩn và đã tham mưu lãnh đạo yêu cầu chủ cơ sở bổ sung. Sau đó bị cáo thấy hồ sơ đủ các điều kiện theo quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy nên trình lên cấp trên duyệt. Bị cáo Sơn nhận thấy mình có một phần trách nhiệm.

Các bị cáo Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Văn Võ (cựu Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) trả lời HĐXX cùng thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu.

Theo cáo trạng, ngày 6/9/2022, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra sự cố chập điện, ngọn lửa sau đó lan ra toàn bộ quán karaoke. Thời điểm cháy, quán có 60 người là khách và nhân viên quán. Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đến hiện trường, sau 1 ngày chữa cháy, cảnh sát tìm thấy 32 thi thể, 17 người khác bị thương.