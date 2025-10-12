Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cặp đôi “đũa lệch” vướng tin đồn hẹn hò: Nàng là Á hậu bùng nổ quốc tế, cao hơn bạn trai

Dương Kiều

HHTO - Cặp đôi "nàng cao - chàng thấp" này đang khiến cộng đồng mạng xôn xao vì quá dễ thương, liên tục có ảnh và video cùng nhau.

Gần đây, những hình ảnh của cặp đôi Nguyễn Quỳnh Anh - Neyun đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cả hai liên tục đăng ảnh, video đi ăn uống chung, cùng nhau "đu trend" vô cùng vui vẻ và ngọt ngào. Từ đó, tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu trở nên rầm rộ.

anh-man-hinh-2025-10-11-luc-1338.jpg
anh-man-hinh-2025-10-11-luc-1315.jpg

Điều đặc biệt khiến cặp đôi Nguyễn Quỳnh Anh - Neyun được chú ý không chỉ ở khoảnh khắc đáng yêu bên nhau, mà còn đến từ sự chênh lệch chiều cao. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú khi Nguyễn Quỳnh Anh cao hơn bạn trai tin đồn, tạo nên hình ảnh cặp đôi thú vị.

Mặt khác, việc thấp hơn đối phương cũng khiến Neyun gặp một số bình luận kém duyên. Thế nhưng anh chàng vẫn rất vui vẻ phản hồi bằng cách cùng đăng ảnh, video hạnh phúc bên Nguyễn Quỳnh Anh chứ không có vấn đề hay buồn phiền gì.

aa.jpg
Neyun không ngại ngùng đáp trả bình luận kém duyên bằng video tích cực, dễ thương cạnh Nguyễn Quỳnh Anh. Nguồn: TikTok của Neyun

Sinh năm 1999, Nguyễn Quỳnh Anh là một trong những gương mặt có tiếng trong giới người mẫu, sở hữu bảng thành tích ấn tượng. Sở hữu chiều cao 1m73 và số đo "chuẩn chỉ", Nguyễn Quỳnh Anh gây ấn tượng và bước lên ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2018, đại diện cho đội của huấn luyện viên Võ Hoàng Yến.

Đến năm 2021, Nguyễn Quỳnh Anh gây chú ý khi tham gia cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu châu Á Supermodel Me, và đạt danh hiệu Quán quân. Trở về nước với thành tích khủng, cô được săn đón trên các sàn diễn danh giá, và chính thức trở thành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam vào năm 2024.

24118272119473851420967963436818.jpg
a-hau-miss-universe-vietnam-quyn.jpg

Trong khi đó Neyun (hay Bùi Mạnh Nguyên, cao 1m63) là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok. Sinh năm 1998, Neyun bắt đầu được biết đến qua video đóng vai Người Nhện với nền nhạc "Em đã xa anh vào trong một chiều mưa bay". Từ video này, anh chàng được đặt cho danh xưng "hotboy Người Nhện" và nổi danh từ đó.

Trong nhiều năm qua, Neyun là TikToker năng nổ với hơn 1,5 triệu lượt người theo dõi, gây ấn tượng bởi nét điển trai, thân hình 6 múi và những video thu hút về chủ đề vlog hằng ngày, bí quyết chăm sóc da hay phối đồ...

bui-manh-nguyen-neyun-hot-boy-ng-3800.jpg
508351183-1291942199605587-4580087373081198892-n-10.jpg
539619226-1355871739879299-8051038373277035098-n-398.jpg
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Dương Kiều
