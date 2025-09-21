Cặp chị em họ Hải Phòng cùng tốt nghiệp thủ khoa ngành sư phạm ULIS

SVO - Thục Anh là thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh, còn cô em họ Thu Trang là thủ khoa ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc, khóa tốt nghiệp năm 2025 của VNU-ULIS. Đồng hành cùng nhau từ thuở mẫu giáo, cặp chị em họ Phạm quê Hải Phòng chia sẻ nhiều sở thích chung và vô vàn kỷ niệm đáng nhớ.

Phạm Thị Thục Anh và Phạm Thu Trang cùng sinh năm 2003, quê Hải Phòng, là hai chị em con chú, con bác ruột. Trong đợt tốt nghiệp hồi tháng 7 vừa qua của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-ULIS), Thục Anh được khen thưởng thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh, đồng thời là thủ khoa toàn trường. Còn cô em họ Thu Trang được vinh danh là thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc.

Hai chị em Thục Anh (trái) và Thu Trang.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Thục Anh và Trang cho biết, hai bạn bắt đầu ấp ủ ước mơ cùng chạm tới danh hiệu thủ khoa từ cuối năm học thứ ba, khi thấy kết quả học tập của cả hai đều khá tốt.

“Gia đình luôn là hậu phương vững chắc của chúng mình, vì thế khi biết tin vui này, tất cả mọi người đều rất xúc động. Mình vẫn đang chờ bữa cỗ chúc mừng hai thủ khoa nhà họ Phạm mà chưa thấy đâu”, Trang chia sẻ.

Còn theo Thục Anh, tất cả các môn học chung của hai bạn đều đạt điểm tuyệt đối A+. Không chỉ vậy, Trang còn là gia sư tiếng Trung đầy tận tâm cho người chị.

“Trường mình yêu cầu chuẩn đầu ra cho Ngoại ngữ 2 là trình độ B1, tương đương tiếng Trung HSK3. Vì ‘nước đến chân mới nhảy’ nên đến năm ba mình mới tập trung ôn thi. May nhờ có ‘cô giáo’ Trang kèm 1-1 suốt nửa năm nên mình đã đạt B1 ngay từ lần thi đầu tiên. Xie xie lao shi!”, Thục Anh kể.

Một số thành tích nổi bật của hai thủ khoa.

Hai thủ khoa từng bị đuổi học… mẫu giáo

Lớn lên cạnh nhà nhau, Thục Anh và Trang học cùng lớp từ mẫu giáo tới hết cấp hai rồi cùng trường cấp ba và đại học. Do đó, việc bị họ hàng, người quen, thầy cô hay bạn bè đem ra so sánh đã trở thành điều khó tránh khỏi. Thay vì để điều đó biến thành áp lực hay ganh đua, cả hai chọn cách xem nhau như ‘cặp chị em cùng tiến’. Một phần bởi mục tiêu, định hướng khác nhau, phần khác bởi cả hai đã trở nên rất thân thiết.

Một trong những kỷ niệm khó quên thời đi học của hai bạn là hồi mẫu giáo 5 tuổi. Khi ấy, Thục Anh phải nghỉ học nửa tháng để về quê ở Long An. Lúc quay lại, nhà trường không nhận học sinh nữa nên cô bị đuổi học. Vì cả hai vốn đi học chung với nhau, Trang cũng bị vạ lây và bị cho nghỉ học.

“Đến giờ chúng mình vẫn chưa có bằng tốt nghiệp mẫu giáo. Đây chắc là lỗ hổng duy nhất trên hồ sơ học vấn của hai đứa”, Thục Anh hài hước nói.

Thục Anh cá tính trong ngày tốt nghiệp đại học.

Lên cấp ba, hai chị em đều thi đỗ chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Thục Anh học lớp Anh 1, giành giải học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh rồi tiếp tục gắn bó với ngôn ngữ này. Trong khi đó, Trang học lớp Anh 2 nhưng quyết định rẽ hướng sang tiếng Trung vì muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới.

Trang vẫn nhớ rõ môn học đầu tiên khi bước chân vào giảng đường đại học. Dù không học cùng lớp nhưng ngay từ bài kiểm tra giữa kỳ, Thục Anh đã quyết tâm: “Chị muốn được A+ môn này”. Vậy là cả hai bắt tay vào ôn tập: chia nhau đọc giáo trình, tóm tắt nội dung, kiểm tra chéo những phần kiến thức bị hổng. Kết quả, bảng điểm của cả hai khởi đầu bằng một điểm A+ tròn trĩnh.

“Hồi cấp ba, mình không phải một cá nhân có thành tích nổi bật nên cũng không tạo áp lực cho bản thân rằng phải đạt điểm cao. Chính Thục Anh đã góp phần tạo cho mình một tâm thế khác. Khoảnh khắc ấy khiến mình nhận ra: chỉ cần mình thực sự cố gắng, mình có thể đạt được những thành tích vượt xa mình từng nghĩ và ngẩng cao đầu đi hết quãng đường đại học”, Trang nhớ lại.

Thu Trang rạng rỡ khoe tấm bằng đỏ Xuất sắc.

Cặp chị em với đại chiến tương ớt - tương cà

Lớn lên cùng nhau, hai chị em có vô số sở thích chung mà chắc kể từ sáng tới mai cũng chưa hết. Một trong những niềm vui lớn nhất chính là đọc sách và truyện. Cứ người này mua quyển nào là lại chuyền tay cho người kia, và thế là đôi lúc cả hai cùng khám phá ra một tác giả chung để say mê.

Có một dạo Thục Anh bị mất ngủ, Trang liền đưa cho chị cuốn Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hoá Namiya của Higashino Keigo - cuốn sách mà cô rất yêu thích. Từ đó, Thục Anh trở thành ‘fan cứng’ của Keigo. Trang còn tự hào khoe, tủ sách của cả hai gộp lại có lẽ đã gần đủ bộ tác phẩm xuất bản tại Việt Nam của nhà văn trinh thám Nhật Bản.

Ngoài đam mê đọc sách, cả hai cũng có những sở thích khác nhau. Tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ, Thục Anh có đam mê mãnh liệt với văn hoá đại chúng Mỹ, từ âm nhạc cho tới phim ảnh. Còn Trang thích chụp ảnh và mới tập tành với thú vui móc len, dù cô nàng thừa nhận ‘học hai tháng rồi mà vẫn đang dừng ở mũi nửa kép’.

Một số hoạt động thời sinh viên của Thu Trang.

Nhắc đến mâu thuẫn, cả hai bật cười nhớ ngay tới ‘đại chiến’ tương ớt - tương cà. Trang vốn ghét cay ghét đắng tương cà, nhưng Thục Anh rất thích trêu ngươi và làm cô em phát cáu bằng cách đổ tương cà sát cạnh phần tương ớt. Và thế là, hai chị em bắt đầu trận chiến ‘giành lãnh thổ’ xem loại sốt nào sẽ lấn át trước.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều đang làm công việc đúng chuyên ngành và cùng đặt mục tiêu học lên thạc sĩ để đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp cũng như theo đuổi con đường nghiên cứu. Do chuyên môn khác nhau nên hai cô nàng không còn ‘kè kè’ bên nhau như trước, nhưng mỗi người đều tin tưởng rằng người kia sẽ trở thành một giáo viên đáng mến trong tương lai.

“Mình luôn tin rằng Trang sẽ trở thành một nhà giáo, nhà nghiên cứu xuất sắc. Lớn lên cùng nhau suốt 22 năm, đặc biệt chứng kiến sự trưởng thành về học thuật suốt bốn năm đại học, mình thấu hiểu con người và phẩm cách của em họ mình. Sẽ còn nhiều thử thách phía trước nhưng Trang sẽ không bỏ cuộc”, Thục Anh chia sẻ.

Các hoạt động học thuật và ngoại khoá mà Thục Anh đã tham gia.

Trang cũng không tiếc lời khen dành cho người chị: “Chúng mình đã ở bên nhau từ khi mới chào đời, cùng chung lớp, chung trường từ mẫu giáo đến đại học. Dù ở nơi đâu, Thục Anh luôn tìm được hào quang cho mình. Chị ấy là kiểu người một khi đã cố gắng thì làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc và tận tâm. Thục Anh chắc chắn sẽ còn tiến xa, trở thành một giáo viên vừa có tâm vừa có tầm, xứng đáng được các nơi ‘đem kiệu hoa rước về’. Và mình sẽ luôn ở bên cạnh vỗ tay chúc mừng”.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Thục Anh và Trang đều thừa nhận rằng điều may mắn và đáng trân trọng nhất không phải là những tấm bằng khen hay thành tích, mà chính là việc luôn có nhau trong từng khoảnh khắc. Cả hai chia sẻ với nhau mọi niềm vui, san sẻ cả những khó khăn, từ đó trở thành nguồn động lực, cảm hứng cho nhau cùng trưởng thành.

Ảnh: NVCC