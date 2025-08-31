Cảnh tượng đông đúc ở Quảng Trị

TPO - Với người dân Lệ Thủy, Quảng Bình (cũ) - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, con em đi làm ăn xa, Tết Nguyên đán có thể không về nhưng Tết Độc lập thì nhất định phải đoàn viên. “Dù ai đi Tây về Đông/ Mồng 2 tháng 9 cũng mong về nhà/ Về nhà xem hội quê ta/ Dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay...”.