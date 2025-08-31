Hà Nội Phường Hai Bà Trưng: Tăng tốc vì một Thủ đô 'Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp'

TP - Chú trọng đổi mới từ công nghệ hiện đại đến tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức người dân, phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường (VSMT), tăng tốc vì một Thủ đô “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” hướng tới việc tạo dựng một Thủ đô Hà Nội không chỉ hiện đại mà còn gắn liền với giá trị bền vững và thân thiện với môi trường. Để đẩy mạnh phong trào, thời gian qua, Hà Nội đã tiến hành tổ chức tổng VSMT trên toàn thành phố. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9).

Trong hoạt động tổng VSMT toàn thành phố Hà Nội, cùng với 125 xã phường là phường vùng lõi Thủ đô, phường Hai Bà Trưng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tổng VSMT, bóc xóa quảng cáo rao vặt, kiểm tra và xử lý vi phạm trên địa bàn.

Đông đảo lực lượng ra quân, hưởng ứng tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hai Bà Trưng

Theo Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng, trên địa bàn TP Hà Nội nói chung và phường Hai Bà Trưng nói riêng thời gian qua, công tác VSMT được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có chuyển biến tích cực, cơ bản có hiệu quả; công tác thu gom rác thải VSMT ra quân “Cuối tuần xanh” được thực hiện và dần đi vào nền nếp; công tác quản lý nhà nước về quảng cáo được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, các hoạt động trang trí, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, toàn diện.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa bền vững, chưa duy trì bảo đảm có tính lâu dài; ý thức chấp hành về môi trường đô thị của một số tổ chức và người dân chưa cao; hoạt động chung tay thực hiện VSMT chưa hình thành rõ nét văn hóa bảo vệ môi trường trong cộng đồng; còn tồn tại một số biển hiệu, quảng cáo gây mất mỹ quan đường phố…

Hình thành thói quen bảo vệ môi trường

Để khắc phục những tồn tại đó, UBND phường Hai Bà Trưng đã xây dựng nhiều nội dung, giải pháp để các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, cơ quan đoàn thể, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn VSMT, xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Theo đó, địa phương đã phát động phong trào thi đua thiết thực, đồng loạt từ cơ sở, qua đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp Hà Nội “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, nâng cao chất lượng sống, gìn giữ cảnh quan và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, tập trung rà soát các điểm có nguy cơ mất VSMT như khu vực tồn đọng rác ô nhiễm, chợ dân sinh, tuyến phố bị dán quảng cáo bẩn, việc tập kết vật liệu tại các công trình xây dựng, hệ thống dây điện dân sinh trùng võng, chưa thanh thải hạ ngầm… để đưa vào kế hoạch xử lý trong đợt ra quân.

Để biến khẩu hiệu thành những việc làm thiết thực mỗi ngày, phường Hai Bà Trưng đã có nhiều chương trình giúp hình thành thói quen dọn dẹp VSMT nơi sinh sống.

Cụ thể, đều đặn hàng tuần, các cơ quan, tổ chức, trường học thực hiện chương trình “Cuối tuần xanh” vào cuối giờ chiều thứ Sáu nhằm làm sạch môi trường, dọn dẹp rác thải tại khu vực làm việc và khu vực công cộng trước cửa trụ sở, đơn vị, doanh nghiệp. Sáng thứ Bảy mỗi tuần, nhân dân tại các tổ dân phố tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường, dọn dẹp rác thải tại nơi ở và khu vực công cộng gần nơi ở góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị phường.

Biểu dương công tác VSMT và trật tự đô thị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị phường Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua về công tác VSMT và trật tự đô thị, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm, nghĩa vụ quan trọng của mỗi người dân, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị để Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị tập thể Đảng ủy, UBND phường cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, liên tục, quyết liệt, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, giám sát trong công tác VSMT.