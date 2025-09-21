Căng thẳng leo thang: Bộ trưởng Quốc phòng Litva thúc giục NATO bắn hạ máy bay Nga

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene thúc giục các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga. Bình luận của bà được đưa ra sau khi Estonia buộc Nga vi phạm không phận, điều mà Mátxcơva phủ nhận.

“Chúng ta cần phải nghiêm túc”, bà Sakaliene viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đồng thời khẳng định Nga đã “thử thách” biên giới của NATO “vì một lý do nào đó”.

Bộ trưởng nhắc lại, rằng Thổ Nhĩ Kỳ “đã làm gương 10 năm trước”, ám chỉ việc Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay ném bom của Nga trên bầu trời Syria, khi Mátxcơva hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chống lại các nhóm cực đoan.

Hôm 19/9, Estonia - một quốc gia thành viên NATO - cáo buộc ba máy bay quân sự Nga đã xâm phạm không phận nước này trong 12 phút.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc trên, nói rằng các máy bay đã bay qua vùng biển trung lập của Biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3km, "mà không xâm phạm không phận Estonia”. Nga cũng khẳng định đây là một phần của chuyến bay thường lệ.

Estonia đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp với các thành viên NATO khác theo Điều 4 của hiệp ước liên minh.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Ba Lan - một thành viên NATO - cáo buộc Nga đưa ít nhất 19 máy bay không người lái vào không phận Ba Lan, một cáo buộc mà Mátxcơva cũng phủ nhận.

Bản đồ các nước thành viên NATO gần Nga. (Ảnh: The Economist)

Năm 2015, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của Nga đang tham gia một nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria. Máy bay bị rơi trên lãnh thổ do phiến quân kiểm soát, và một phi công đã thiệt mạng trên mặt đất sau khi nhảy dù.

Vụ bắn hạ đã dẫn đến sự đổ vỡ trong quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, buộc Mátxcơva áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Ankara, ảnh hưởng đến thương mại và du lịch. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đích thân xin lỗi vào năm 2016, và Nga đã dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt ba năm sau đó.