Cần Thơ hướng phong trào bảo vệ an ninh trật tự đi vào chiều sâu

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu, địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình tự phòng - tự quản - tự bảo vệ, đưa phong trào đi vào chiều sâu, gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn ra ở phường Phú Lợi (Cần Thơ), sáng 11/8, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu đánh giá cao vai trò tham mưu nòng cốt của Công an phường, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu.

Người đứng đầu chính quyền TP. Cần Thơ cũng yêu cầu, chính quyền và công an địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó đưa phong trào bảo vệ an ninh trật tự đi vào chiều sâu, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hiệu quả Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật.

Ông Trần Văn Lâu cũng đề nghị, địa phương nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, chú trọng mô hình tự phòng - tự quản - tự bảo vệ. Gắn phong trào bảo vệ an ninh trật tự với các phong trào cách mạng khác. Kịp thời khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt.

Ông Lâu cũng kêu gọi nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp, đồng lòng cùng chính quyền xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phường Phú Lợi hợp nhất từ bốn phường của TP. Sóc Trăng cũ, có diện tích 26,9 km², hơn 95.000 dân thuộc ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Trong 8 tháng của năm 2025, an ninh trật tự tại địa phương được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Từ đầu năm, phường tổ chức 365 cuộc tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật, phòng chống tội phạm, ma túy, “tín dụng đen”, bạo lực gia đình, lừa đảo qua mạng... với hơn 12.770 lượt người dự. Người dân được hướng dẫn cài đặt VNeID, định danh điện tử mức 2, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; vận động giao nộp vũ khí, tuân thủ luật giao thông, phòng cháy...

Trao quà lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Phú Lợi.

Các mô hình an ninh tiêu biểu được nhân rộng, như: Sư sãi, phật tử tham gia phòng chống tội phạm tại một cơ sở thờ tự; Tuyến đường an ninh trật tự, sáng - xanh - sạch - đẹp; Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy...

Dịp này, Công an TP. Cần Thơ tặng Giấy khen cho một tập thể và hai cá nhân của phường Phú Lợi có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.