Biểu dương điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nam Bộ

TPO - Ngày 15/8, tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ, giai đoạn 2018-2024.

Báo cáo tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2018 - 2024 tại hội nghị cho thấy, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực Tây Nam Bộ. Các cấp ngành, địa phương đã triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi căn bản nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đa số các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào DTTS được các địa phương Tây Nam Bộ triển khai xây dựng và thực hiện đạt kết quả cao.

Theo thống kê, giai đoạn 2018 - 2024, các địa phương khu vực Tây Nam Bộ đã xây dựng được 265 mô hình, nhân rộng 67 mô hình tại 457 điểm về bảo vệ ANTQ. Hiện, cả nước có trên 4.700 mô hình, riêng khu vực Tây Nam Bộ có 891 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (An Giang 59, Bạc Liêu 57, Bến Tre 140, Cà Mau 32, Cần Thơ 30, Đồng Tháp 113, Hậu Giang 64, Kiên Giang 56, Long An 167, Sóc Trăng 66, Tiền Giang 30, Trà Vinh 18, Vĩnh Long 59).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an - Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả của các đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân đã đạt được trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào DTTS khu vực Tây Nam Bộ.

Ông Hùng nhấn mạnh, những kết quả đạt được kể trên đã góp phần xây dựng môi trường an ninh, an toàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; gắn kết và thiết thực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của các địa phương khu vực Tây Nam Bộ.

Thời gian tới, ông Hùng đề nghị, Công an các tỉnh Tây Nam Bộ tiếp tục tham mưu, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và của Nhân dân trên địa bàn đối với công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp Nhân dân, chú trọng phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong DTTS, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến...

Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 27 tập thể và 41 cá nhân điển hình tiên tiến thuộc 13 địa phương khu vực Tây Nam Bộ.