Cần lưu ý những gì khi đăng ký dự thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội?

LINH LÊ

HHTO - Viện Đào tạo số và Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến nghị thí sinh đọc kỹ Hướng dẫn dành cho thí sinh dự thi HSA, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để lập tài khoản dự thi và khai báo đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trước ngày mở cổng đăng ký ca thi.

Theo đó, thí sinh lưu ý đăng ký tại cổng thông tin khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ: https://hsa.edu.vn. Cổng thông tin có thể sử dụng được trên máy tính và điện thoại.

Viện Đào tạo số và Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội khuyến nghị thí sinh đọc kỹ Hướng dẫn dành cho thí sinh dự thi HSA, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để lập tài khoản dự thi và khai báo đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân trước ngày mở cổng đăng ký ca thi.

Thí sinh bắt buộc phải có số điện thoại để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại để xác nhận đăng ký tài khoản dự thi, xác nhận hủy ca thi, xác nhận yêu cầu đặt lại mật khẩu trong trường hợp thí sinh quên mật khẩu. Số điện thoại này cần đã đăng ký chính chủ để tránh tình trạng mất hoặc bị khóa.

hsa-1762582021500890871561-0-28-371-622-crop-1762582040628738617962.jpg
(Ảnh minh họa: VNU)

Thí sinh bắt buộc phải có email cá nhân, không sử dụng email của người khác để đăng ký tài khoản. Mật khẩu và email phải được bảo mật.

Ảnh chân dung (bản điện tử, định dạng .jpg hoặc .jpeg, dung lượng không quá 5MB, kích thước 4x6 cm, đặt tên là số thẻ căn cước): Ảnh chụp trên phông nền sáng màu, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính. Ảnh được chụp trong 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự thi. Ảnh chân dung được sử dụng để nhận diện vào phòng thi và in trên Phiếu báo điểm.

Ảnh thí sinh định dạng JPEG dung lượng dưới 5 MB.

Bắt buộc sử dụng Thẻ Căn cước có 12 số. Thí sinh phải dùng đúng hình ảnh Căn cước, các trường hợp cố tình chỉnh sửa thông tin, làm sai lệnh thông tin trên thẻ căn cước để đăng ký dự thi đều bị cấm thi. Bên cạnh việc dùng ảnh chụp thẻ Căn cước, từ năm 2026, thí sinh có thể sử dụng ảnh Căn cước trên hệ thống VNeID để làm ảnh đăng ký trên hệ thống.

Hướng dẫn chụp ảnh Căn cước trên ứng dụng VNeID.

Điểm trung bình học kỳ của các môn Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Sinh học ở lớp 10, 11 và lớp 12 (nếu có; trường hợp chưa có điểm, thí sinh bổ sung khai báo sau khi có điểm).

Khai báo kết quả học tập bậc THPT ở lớp 10, 11 và lớp 12 (nếu có; trường hợp chưa có điểm, thí sinh bổ sung khai báo sau khi có điểm).

Thi sinh nhập điểm theo thang điểm 10, dùng dấu chấm để ngăn cách giữa phần nguyên và thập phân (ví dụ: 8.5). Trường hợp nhập sai điểm, hệ thống sẽ không lưu hồ sơ thí sinh, thí sinh phải tự sửa lại.

Địa chỉ và điện thoại người nhận Phiếu báo điểm: Thí sinh khai chính xác địa chỉ liên hệ. Phiếu báo điểm sẽ được gửi qua đường bưu điện (nếu thí sinh đăng ký), nhân viên bưu điện sẽ liên hệ cho người nhận qua số điện thoại khai báo.

ok.jpg
LINH LÊ
Theo VNU
