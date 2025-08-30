Cần chuẩn bị gì trước khi đi xa bằng ô tô dịp lễ?

TPO - Kỳ nghỉ lễ dài ngày như Quốc khánh 2/9 là dịp để nhiều gia đình về quê hay đi chơi xa bằng ô tô. Để chuyến đi được an toàn và thuận lợi nhất, tài xế có thể tham khảo một số lưu ý dưới đây.

Kiểm tra xe trước chuyến đi

Dù là chuyến đi ngắn hay dài, xe mới hay cũ, việc kiểm tra lại chiếc xe trước mỗi hành trình là điều bắt buộc. Việc này giúp tài xế phòng tránh được nhiều rủi ro hay sự cố không may.

Trước khi xuất phát, chủ xe nên đưa xe đến các xưởng dịch vụ để kiểm tra các hạng mục quan trọng như: lốp, phanh, đèn, động cơ… Điều này sẽ giúp phát hiện sớm những vấn để có thể gây rủi ro mất an toàn, từ đó kịp thời giải quyết và tránh được những trục trặc bất ngờ khi đi trên đường như nổ lốp, cháy đèn hoặc mất phanh.

Ngoài lốp, phanh và đèn, một số hạng mục quan trọng khác của ô tô cần được kiểm tra bao gồm: còi, điều hòa, gạt mưa, nước làm mát, dầu, lọc nhớt, lọc gió, thước lái và bình ắc quy.

Đổ đầy nhiên liệu

Việc đổ đầy xăng hay nạp đầy điện cho ô tô trước khi lên đường sẽ giúp tài xế yên tâm để tập trung lái xe thay vì phải loay hoay tìm cây xăng hoặc trạm sạc giữa đường khi nhiên liệu gần cạn.

Hiện nay, các công ty xăng dầu lớn đều có ứng dụng trên smartphone giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm cây xăng gần nhất và hỗ trợ thanh toán không tiền mặt. Với xe điện, VinFast cũng có ứng dụng tương tự để hiển thị các thông tin chi tiết như khoảng cách, số lượng trụ sạc và hỗ trợ chỉ đường đến trạm.

Chuẩn bị sức khỏe

Việc lái xe suốt một hành trình dài sẽ tiêu tốn của tài xế khá nhiều năng lượng. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt trước mỗi hành trình dù ngắn hay dài.

Đặc biệt, trước các hành trình, tài xế tuyệt đối không được sử dụng các đồ uống có cồn (bia, rượu). Hãy sắp xếp thời gian để ngủ sớm và đủ từ đêm hôm trước để đảm bảo sức khỏe khi khởi hành hôm sau.

Khi trên đường, nếu tài xế cảm thấy mệt cần tấp ngay vào lề đường hoặc nơi dừng/đỗ được cho phép để nghỉ ngơi một lúc. Theo quy định hiện hành, tài xế không được lái ô tô liên tục quá 4 tiếng và không được lái xe quá 10 tiếng/ngày. Do đó, nên dừng nghỉ khoảng 15-20 phút sau mỗi 2-3 tiếng lái xe hoặc đổi lái nếu có thể để đảm bảo an toàn.

Ô tô xếp hàng tại một trạm dừng nghỉ cao tốc ở miền Nam.

Giữ tâm lý thoải mái và tập trung lái xe

Bên cạnh sức khỏe thể chất, tài xế cũng cần đảm bảo có một tinh thần tốt trước khi lái xe. Hãy tạo tâm lý thật thoải mái cũng như lựa chọn tư thế thoải mái nhất khi lái xe đường dài trong kỳ nghỉ lễ.

Người lái nên mang theo khăn ướt hoặc kẹo cao su để sử dụng hay thỉnh thoảng hạ cửa kính hoặc chọn điều hoà lấy gió ngoài có thể giúp giảm cảm giác buồn ngủ khi lái xe đường dài.

Chủ xe có thể chuẩn bị sẵn nước uống, một số đồ ăn nhẹ hay bật bài hát yêu thích cho chuyến hành trình của mình và gia đình trong suốt một chặng đường dài. Âm lượng nghe nhạc trong xe nên ở mức vừa phải để không bị mất tập trung.

Luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có thể kịp thời xử lý trước các tình huống bất ngờ.

Lưu ý, hãy luôn luôn tập trung nhìn đường và giữ khoảng cách với các xe khác. Nếu ô tô có hỗ trợ kết nối điện thoại thì nên để chế độ rảnh tay, để tránh bị xao nhãng. Trong trường hợp cần tra cứu bản đồ, hãy nhờ người ngồi ghế phụ thao tác giúp.

Chuẩn bị sẵn phương án xử lý sự cố trên đường

Trước khi bắt đầu chuyến đi cho kỳ nghỉ lễ, tài xế nên xem dự báo tình hình thời tiết tại khu vực định đến để có những phương án dự phòng khi cần thiết. Khi trên đường, nếu thời tiết đột ngột chuyển xấu, cần tính toán để điều chỉnh lộ trình hoặc tới các trạm dừng nghỉ để tạm trú.

Tiếp đó, cần chuẩn bị trước một số dụng cụ sửa chữa cơ bản cho xe, đặc biệt là lốp dự phòng, bơm lốp, bộ kích bình… Ngoài ra, chủ xe nên trang bị kiến thức cơ bản về sửa chữa xe ô tô thông qua sách hướng dẫn hoặc tìm hiểu trên mạng trước khi khởi hành.

Cuối cùng, hãy lưu các số điện thoại hotline cứu hộ xe, bảo hiểm để có thể sử dụng nếu xe không may gặp phải sự cố nặng không thể khắc phục ngay tại chỗ.