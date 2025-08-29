Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 29/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, Phó trưởng Thường trực Tiểu ban An ninh trật tự Lễ kỷ niệm cho biết, Tiểu ban đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Đến nay, các phương án trên thực địa cơ bản đã được kết nối, liên thông, hình thành thế trận an ninh khép kín “trong - ngoài”, “trên - dưới”.

screen-shot-2025-08-29-at-132822.png
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phú Kiên.

Bộ Công an cũng đã mở đồng loạt 8 cao điểm phòng, chống tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên phạm vi toàn quốc, góp phần giữ vững môi trường an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh lực lượng Công an Thủ đô quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này.

screen-shot-2025-08-29-at-133527.png
Lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia bảo vệ Lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an – ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu trong công tác chuẩn bị. Ông đồng thời lưu ý: chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ kỷ niệm chính thức, trước mắt là buổi tổng duyệt sáng 30/8, trong khi tình hình vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

screen-shot-2025-08-29-at-133536.png
Lực lượng Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia bảo vệ Lễ Quốc khánh 2/9.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu lực lượng Công an phải triển khai ở cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm, “không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù nhỏ nhất”; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và để Nhân dân được thụ hưởng trọn vẹn không khí ngày hội lớn của dân tộc.

Tham gia lễ xuất quân có gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ, gồm 966 cán bộ, chiến sĩ thuộc 13 khối đứng làm nền, 300 cán bộ, chiến sĩ ngồi khán đài và 100 phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia diễu hành, tạo khí thế đồng bộ, chính quy, hiện đại.

Ngay sau phát lệnh xuất quân, các lực lượng và phương tiện đồng loạt diễu hành qua lễ đài, thể hiện khí thế quyết tâm, kỷ luật, góp phần tạo không khí trang nghiêm, phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Một số hình ảnh tại Lễ xuất quân của Bộ Công an:

img-0211.jpg
img-0214.jpg
img-0212.jpg
img-0213.jpg
Minh Đức
#Bộ Công an bảo vệ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 #an ninh trật tự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh #diễu binh diễu hành quốc khánh 2/9 #chống tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép #công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 2/9 tại Hà Nội #đảm bảo an toàn sự kiện chính trị trọng đại #điều phối lực lượng công an lễ kỷ niệm 80 năm #giám sát an ninh lễ kỷ niệm quốc khánh #phối hợp phòng chống tội phạm trong lễ hội #tăng cường lực lượng công an bảo vệ quốc khánh

