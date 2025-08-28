Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khí thế ngút trời trong buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

Nhóm Phóng Viên

TPO - Tối 27/8, Hà Nội rực sáng trong không khí sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những bước chân hiên ngang, hào hùng làm dậy lên niềm tự hào dân tộc giữa lòng Thủ đô.

1.jpg
Sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) đã diễn ra vào 20h tối 27/8 tại Hà Nội. Chương trình được tổ chức với quy mô tương tự lễ chính thức, quy tụ đầy đủ các khối diễu binh, diễu hành, dàn xe pháo và nhiều lực lượng vũ trang khác.
z6950794350616-b875afcd51186289c95ca8477c5542b2.jpg
Buổi sơ duyệt quy tụ hơn 16.000 quân nhân, chia thành 43 khối diễu binh đi bộ, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. (Hình ảnh dàn khí tài di chuyển qua đường Thanh Niên về điểm tập kết trước giờ diễn ra sơ duyệt).
2.jpg
Sau khi đi qua Lễ đài Quảng trường Ba Đình, các khối tiếp tục tỏa ra nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô.
3.jpg
Các khối diễu binh của Quân đội đi qua nút giao Cửa Nam.
z6951512524043-29fe419e6ba7f99ffd22fad72f11dc21.jpg
Động tác hiên ngang, tràn đầy khí thế của lực lượng diễu binh
z6951512300120-382b22e58c53facb01fade9774029864.jpg
4.jpg
Khối nữ quân nhạc di chuyển trên đường Kim Mã.
z6951489136872-1c61ca248f7a602173a1e32fce4f1e1c.jpg
z6951489520610-a302a6b090545f05f85589b65680a4db.jpg
Các chiến sĩ di chuyển qua khu vực hồ Hoàn Kiếm trong sự chào đón của người dân.
z6951489270067-e2e81b8b394c9ab6537592b0b143d8ad.jpg
z6951590688420-be2ecce82be4a698dfd2a0ea6af42bb6.jpg
Những bóng hồng quân đội xinh đẹp, sải bước dứt khoát trên các tuyến phố Hà Nội.
z6951390922548-81b04b55fdf40d8f5cab9eaa475fad0f.jpg
z6951391081604-f22b2cc26df6d05faa46a8d5f94f9082.jpg
Các chiến sĩ công an tiến bước trang nghiêm, khẳng định bản lĩnh, sự chính quy và tinh thần phục vụ Tổ quốc.
z6951479449405-7cda76dac994b48863f79349763596bf.jpg
Các chiến sĩ đi trong vòng tay nhân dân.
z6951328653023-f80ecf083e566e8a3d4446b647d3a1f5.jpg
z6951479955544-7cbb6350cf1bc3bac376399ad07e669f.jpg
z6951479990084-e64af18fff388f2ab5b10973c4b50696.jpg
Khối quân đội nước ngoài gồm có Nga, Lào, Campuchia, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế.
z6951479437683-5ecfa16adc207c670f608918e13ecd34.jpg
Đường phố như “vỡ tung” khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
z6951389749776-2ffd7cfab50e8a370e144138320d1a4c.jpg
Dàn xe tăng, khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiên ngang đi qua đường Hùng Vương, tạo nên khung cảnh hào hùng, khẳng định sức mạnh và khí thế của Quân đội nhân dân Việt Nam.
z6952080579302-048033efdcf34e85a75d5963966085c2.jpg
Đội hình T-54B, T-55, T-90S, T-62 nối tiếp nhau đi trên đường phố Hà Nội.
z6951458833839-f814c7bb557e0f212f63b0b3be1c6d86.jpg
Các khối xe, pháo, khí tài sau khi diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình thì bắt đầu tỏa ra các tuyến phố.
z6951575496799-db4dc9463b70fb802ab5ccd517f33501.jpg
z6951575502863-f5a55d313f707b117212e10a2cdc0efc.jpg
z6951575654014-1d0447649849b5020985940cd2ac3c88.jpg
Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong Khối Văn hoá - Thể thao. Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.
Nhóm Phóng Viên
#A80 #diễu binh #diễu hành #Hà Nội #sơ duyệt A80 #đại lễ #phố Hà Nội

