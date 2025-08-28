Khí thế ngút trời trong buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

TPO - Tối 27/8, Hà Nội rực sáng trong không khí sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những bước chân hiên ngang, hào hùng làm dậy lên niềm tự hào dân tộc giữa lòng Thủ đô.
Các chiến sĩ di chuyển qua khu vực hồ Hoàn Kiếm trong sự chào đón của người dân.
Những bóng hồng quân đội xinh đẹp, sải bước dứt khoát trên các tuyến phố Hà Nội.
Các chiến sĩ công an tiến bước trang nghiêm, khẳng định bản lĩnh, sự chính quy và tinh thần phục vụ Tổ quốc.
Khối quân đội nước ngoài gồm có Nga, Lào, Campuchia, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế.
Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện trong Khối Văn hoá - Thể thao. Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.