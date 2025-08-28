Khí thế ngút trời trong buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80

TPO - Tối 27/8, Hà Nội rực sáng trong không khí sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những bước chân hiên ngang, hào hùng làm dậy lên niềm tự hào dân tộc giữa lòng Thủ đô.