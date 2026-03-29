Các vận động viên trên đường về đích

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026.

Phát biểu bế mạc giải đấu, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban tổ chức, nói: Giải Vô địch Quốc gia Marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 đã thành công, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Đó là những bước chân bền bỉ trên cung đường ven biển rực nắng; là dư âm của những cuộc đua nghẹt thở, nơi từng giây từng mét đều được tiếp thêm bằng ý chí và nghị lực. Và trên hết là dư âm của một giải đấu hội tụ đầy đủ tinh thần thể thao cao thượng, chuyên nghiệp và khát vọng vươn lên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, năm nay, tại Khánh Hòa, chúng ta đã chứng kiến một mùa giải nổi bật trên nhiều phương diện. Hơn 12.000 vận động viên tham dự, chuỗi hoạt động phong phú và ý nghĩa thu hút hàng vạn du khách trong suốt ba ngày cao điểm. Công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, bài bản, chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Khánh Hòa không chỉ là địa điểm đăng cai mà thực sự trở thành điểm nhấn của mùa giải năm nay, khắc sâu vào tâm trí các vận động viên và du khách bằng không khí sôi nổi, sự cổ vũ cuồng nhiệt và dấu ấn riêng của một thành phố biển năng động.

Lễ thượng cờ trang nghiêm được tổ chức tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma đã nêu cao tinh thần tri ân, biết ơn. Những hoạt động an sinh cộng đồng góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn cao thượng. Những cung đường rợp bóng cờ hoa, sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách, đã tạo nên một giải đấu vừa giàu tính thể thao vừa đậm chất lễ hội, vừa mang dấu ấn riêng của thành phố biển giàu tiềm năng và hiện đại.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn đến sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thể dục thể thao; Trung ương Đoàn Thanh Cộng sản Hồ Chí Minh; sự đồng hành phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và đầy tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa phương.